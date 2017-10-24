Прокурор по делу Ибрагимова потребовал для обвиняемого 6 лет
Государственный обвинитель Бахтиёр Акромов счел правильным квалифицирование преступления как совершенного не группой лиц, а одним человеком.
Государственный обвинитель Бахтиёр Акромов счел правильным квалифицирование преступления как совершенного не группой лиц, а одним человеком.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. На очередном заседании суда по делу Жасурбека Ибрагимова в Мирабадском суде Ташкента заслушали прокурора, передает корреспондент Sputnik из зала суда.
Государственный обвинитель Бахтиёр Акромов исходя из Конституции и Уголовного кодекса Республики Узбекистан потребовал признать Ислома Туляганова виновным и просил для него 6 лет лишения свободы в колонии общего режима согласно статье 85 УК.
Вместе с этим прокурор счел правильным квалифицирование данного преступления как совершенного не группой лиц, а одним человеком. Гособвинитель подтвердил правильность применения статьи 85 (совершение тяжкого преступления несовершеннолетним) вместо статьи 104 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, в том числе группой лиц).
На следующих заседаниях ожидаются заключительные выступления адвокатов и решение суда.
Студент медколледжа имени Боровского Жасур Ибрагимов скончался 1 июня в реанимации после нескольких операций. Причиной смерти стали травмы, полученные в драке с однокурсником еще в начале мая. Адвокаты потерпевшей стороны настаивают на том, что избиение было групповым. Однако пока по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений проходит только один фигурант — Исломбек Туляганов.