Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
"Тепла не ждем": синоптики назвали дату прихода снежного покрова
Гидрометцентр рассказал, какую зиму ждать россиянам
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Поляка, нагрубившего украинке, выгнали из студии телеканала РФ
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Пять последних трендов рынка загородной недвижимости в РФ
В России заработал фонд защиты дольщиков
Фоторепортажи
8В Олимпии зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
15:07 (мск), источник: Nakanune.ru

Из-за сломавшейся духовки в Екатеринбурге экстренно сел борт, летевший из Сургута в Москву

Сломавшаяся духовка стала причиной экстренной посадки в Екатеринбурге борта «Аэрофлота» рейсом Сургут — Москва, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта «Кольцово».

«21 октября рейс Сургут — Москва авиакомпании “Аэрофлот” совершил вынужденную посадку в аэропорту “Кольцово” в связи технической неисправностью воздушного судна. После прибытия резервного борта пассажиры продолжили полет в пункт назначения», — уточнили в пресс-службе.

Отметим, на прошлой неделе другой самолет этой же компании, летевший из Хабаровска в Москву, экстренно сел в Нижневартовске. Посадка произошла в 8.47 20 октября. У 70-летней жительницы Хабаровска произошел инфаркт. На борту рейса «Аэрофлота» было 400 пассажиров, из них шестеро — дети.

После дозапарвки выяснилось, что вылет откладывается по техническим причинам — из Сургута направлено устройство для запуска двигателей, в Нижневартовске его не нашлось. Пассажиров расселили в бизнес-классе аэропорта, гостинице при аэрогавани.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
"Чтобы никто не играл в эти игры": "управляшки" уйдут с рынка?
Жена Чубайса, муж Божены: кто вошел в штаб Ксении Собчак
Минобороны ответило на обвинения вдовы погибшего в Сирии майора
В Греции зажгли огонь Олимпиады-2018
Украина отказала Саакашвили в политическом убежище
Путин поручил подготовить законопроект о размещении криптовалют
Татьяна Фельгенгауэр передала письмо из больницы
Киркорова вновь обвинили в плагиате
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Реновация принесет Москве 30 млн тонн отходов
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь