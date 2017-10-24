Из-за сломавшейся духовки в Екатеринбурге экстренно сел борт, летевший из Сургута в Москву

«21 октября рейс Сургут — Москва авиакомпании “Аэрофлот” совершил вынужденную посадку в аэропорту “Кольцово” в связи технической неисправностью воздушного судна. После прибытия резервного борта пассажиры продолжили полет в пункт назначения», — уточнили в пресс-службе.

Отметим, на прошлой неделе другой самолет этой же компании, летевший из Хабаровска в Москву, экстренно сел в Нижневартовске. Посадка произошла в 8.47 20 октября. У 70-летней жительницы Хабаровска произошел инфаркт. На борту рейса «Аэрофлота» было 400 пассажиров, из них шестеро — дети.