В Перми умер колумбийский бодибилдер

Колумбиец Родолфо Алексис Торрес Рохас познакомился в интернете с жительницей Перми. Молодой человек прилетел к возлюбленной. Вскоре они поженились, но остались жить в Прикамье. В сентябре Родолфо порвал на тренировке трицепс правой руки. Мужчина обратился в больницу, где ему оказали помощь, после чего отправили домой, заверив, что нет поводов для беспокойства, пишет The Sun .

Однако через пять дней у Родолфо поднялась температура, появились острые боли. Его доставили в больницу. Через некоторое время было принято решение ввести мужчину в искусственную кому, в которой спортсмен пролежал 20 дней, после чего умер. Оказалось, что у уроженца Колумбии развился сепсис. Инфекция распространилась на органы: начали отказывать почки, затем остановилось сердце.



— Сначала думали ему ампутировать руку, но потом решили лечить лекарствами, — цитирует издание слова отца Родолфо Алексиса Торрес Рохаса.



Родные мужчины считают, что смерть наступила из-за халатности пермских врачей. Семья бодибилдера обратилась к колумбийскому правительству с просьбой помочь перевезти тело на родину.

