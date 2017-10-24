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15:11 (мск), источник: Новости Перми

В Перми умер колумбийский бодибилдер

31-летний мужчина во время тренировки порвал себе трицепс, но никто и подумать не мог, что травма приведет к летальному исходу.

Колумбиец Родолфо Алексис Торрес Рохас познакомился в интернете с жительницей Перми. Молодой человек прилетел к возлюбленной. Вскоре они поженились, но остались жить в Прикамье.

В сентябре Родолфо порвал на тренировке трицепс правой руки. Мужчина обратился в больницу, где ему оказали помощь, после чего отправили домой, заверив, что нет поводов для беспокойства, пишет The Sun.

Однако через пять дней у Родолфо поднялась температура, появились острые боли. Его доставили в больницу. Через некоторое время было принято решение ввести мужчину в искусственную кому, в которой спортсмен пролежал 20 дней, после чего умер. Оказалось, что у уроженца Колумбии развился сепсис. Инфекция распространилась на органы: начали отказывать почки, затем остановилось сердце.

— Сначала думали ему ампутировать руку, но потом решили лечить лекарствами, — цитирует издание слова отца Родолфо Алексиса Торрес Рохаса.

Родные мужчины считают, что смерть наступила из-за халатности пермских врачей. Семья бодибилдера обратилась к колумбийскому правительству с просьбой помочь перевезти тело на родину.

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