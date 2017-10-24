В Перми умер колумбийский бодибилдер
31-летний мужчина во время тренировки порвал себе трицепс, но никто и подумать не мог, что травма приведет к летальному исходу.
31-летний мужчина во время тренировки порвал себе трицепс, но никто и подумать не мог, что травма приведет к летальному исходу.
Колумбиец Родолфо Алексис Торрес Рохас познакомился в интернете с жительницей Перми. Молодой человек прилетел к возлюбленной. Вскоре они поженились, но остались жить в Прикамье.
В сентябре Родолфо порвал на тренировке трицепс правой руки. Мужчина обратился в больницу, где ему оказали помощь, после чего отправили домой, заверив, что нет поводов для беспокойства, пишет The Sun.
Однако через пять дней у Родолфо поднялась температура, появились острые боли. Его доставили в больницу. Через некоторое время было принято решение ввести мужчину в искусственную кому, в которой спортсмен пролежал 20 дней, после чего умер. Оказалось, что у уроженца Колумбии развился сепсис. Инфекция распространилась на органы: начали отказывать почки, затем остановилось сердце.
— Сначала думали ему ампутировать руку, но потом решили лечить лекарствами, — цитирует издание слова отца Родолфо Алексиса Торрес Рохаса.
Родные мужчины считают, что смерть наступила