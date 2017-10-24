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15:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

На строительстве вольера для горилл в Казани погиб рабочий зоопарка

В результате обледенения кровли мужчина сорвался с десятиметровой высоты.

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). На строительной площадке Казанского зооботанического сада накануне получил смертельные травмы 42-летний сварщик, сотрудники СКР проводят доследственную проверку, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По предварительным данным, мужчина занимался монтажом крыши строящегося вольера для горилл. Предположительно, в результате обледенения кровли мужчина сорвался с десятиметровой высоты. В результате полученных повреждений на следующий день он скончался в больнице.

Следователи СКР устанавливают обстоятельства произошедшего. В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности при ведении высотных работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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