На строительстве вольера для горилл в Казани погиб рабочий зоопарка
В результате обледенения кровли мужчина сорвался с десятиметровой высоты.
В результате обледенения кровли мужчина сорвался с десятиметровой высоты.
(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). На строительной площадке Казанского зооботанического сада накануне получил смертельные травмы 42-летний сварщик, сотрудники СКР проводят доследственную проверку, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По предварительным данным, мужчина занимался монтажом крыши строящегося вольера для горилл. Предположительно, в результате обледенения кровли мужчина сорвался с десятиметровой высоты. В результате полученных повреждений на следующий день он скончался в больнице.
Следователи СКР устанавливают обстоятельства произошедшего. В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности при ведении высотных работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.