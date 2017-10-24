Назван самый криминальный район Воронежа

Источник: РИА "Новости"

Самым криминогенным признан Советский район, на втором месте — Коминтерновский, далее — Левобережный. Увеличилось в этом году количество краж в торговых центрах. В большинстве случаев в общественных местах воруют мужчины, из них многие — в алкогольном опьянении или ранее судимые.

Мобильные телефоны — их воруют чаще всего, а также — деньги и ювелирные украшения. Злоумышленники стараются «работать» рядом с ломбардами и комиссионными магазинами — там, где сбыть награбленное можно сразу.

В основном грабители действуют в одиночку и стихийно, но есть и преступные группировки, которые на «дело» выходят организованно. Их, говорят полицейские, мало, а группы, которые удалось вычислить — сейчас в тюрьмах. При этом более 70% краж были раскрыты. В этом помогают камеры видеофиксации — система «Безопасный город».