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15:04 (мск), источник: Вести - Воронеж

Назван самый криминальный район Воронежа

Грабежи и разбои — это почти половина всех преступлений, совершённых в Воронеже и области в этом году. Об этом сегодня рассказал Алексей Пенкин, замначальника управления уголовного розыска воронежской полиции.

Источник: РИА "Новости"

Самым криминогенным признан Советский район, на втором месте — Коминтерновский, далее — Левобережный. Увеличилось в этом году количество краж в торговых центрах. В большинстве случаев в общественных местах воруют мужчины, из них многие — в алкогольном опьянении или ранее судимые.

Мобильные телефоны — их воруют чаще всего, а также — деньги и ювелирные украшения. Злоумышленники стараются «работать» рядом с ломбардами и комиссионными магазинами — там, где сбыть награбленное можно сразу.

В основном грабители действуют в одиночку и стихийно, но есть и преступные группировки, которые на «дело» выходят организованно. Их, говорят полицейские, мало, а группы, которые удалось вычислить — сейчас в тюрьмах. При этом более 70% краж были раскрыты. В этом помогают камеры видеофиксации — система «Безопасный город».

— За 9 месяцев на территории Воронежской области зарегистрировано 793 грабежа и разбоев. В 2016 году их количество составило 973. Здесь мы видим снижение на 18,5%. А если посмотреть динамику за 5 лет, вообще, грабежей и разбойных нападений, то здесь у нас стабильное снижение. Если посмотреть 2014 год — их было 1211. То есть, да, видно соотношение, примерно на 500 преступлений, — отметил Алексей Пенкин, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУМВД по Воронежской области.

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