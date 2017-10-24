В Башкирии при пожаре заживо сгорели шесть коров

В ночь на вторник, 24 октября, в деревне Первомайское Стерлитамакского района Башкирии загорелась крыша сарая, в котором находились на постое шесть коров, и располагался склад сена.

Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны обнаружили, что сарай из шпал размером 8×13 м загорелся из-за возгорания кровли из профнастила.

В результате пожара в сарае заживо сгорела скотина, огнем также было уничтожено 4 тонны сена.