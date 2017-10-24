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15:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии при пожаре заживо сгорели шесть коров

Хозяева в одночасье лишились скотины и запасов сена на зиму.

В ночь на вторник, 24 октября, в деревне Первомайское Стерлитамакского района Башкирии загорелась крыша сарая, в котором находились на постое шесть коров, и располагался склад сена.

Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны обнаружили, что сарай из шпал размером 8×13 м загорелся из-за возгорания кровли из профнастила.

В результате пожара в сарае заживо сгорела скотина, огнем также было уничтожено 4 тонны сена.

Под утро пожар был потушен, обошлось без человеческих жертв. В тушении принимали участие 3 единицы техники и 5 человек личного состава, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

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