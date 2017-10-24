Водитель фуры из Нижегородской области протаранил служебную машину ГИБДД под Орлом, один человек погиб
Как сообщается на сайте УМВД России по Орловской области, авария произошла 23 октября на 411 километре автодороги М-2 «Крым» в Кромском районе.
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Как сообщается на сайте УМВД России по Орловской области, авария произошла 23 октября на 411 километре автодороги М-2 «Крым» в Кромском районе.
Согласно информации, водитель грузовика DAF из Нижегородской области допустил наезд на служебный автомобиль ВАЗ, в салоне которого находились сотрудники ГИБДД.
В результате удара один из сотрудников ГИБДД скончался прямо на месте аварии, а двое других инспекторов были доставлены в больницу с разными травмами. Сам водитель фуры пострадал незначительно.
На сайте СУ СК России по Орловской области в свою очередь отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».