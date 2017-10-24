Водитель фуры из Нижегородской области протаранил служебную машину ГИБДД под Орлом, один человек погиб

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, водитель грузовика DAF из Нижегородской области допустил наезд на служебный автомобиль ВАЗ, в салоне которого находились сотрудники ГИБДД.

В результате удара один из сотрудников ГИБДД скончался прямо на месте аварии, а двое других инспекторов были доставлены в больницу с разными травмами. Сам водитель фуры пострадал незначительно.