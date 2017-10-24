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15:31 (мск), источник: ТАСС

Житель Новосибирска приговорен к обязательным работам за гибель десятков сурикатов и игуан

Установлено, что 30 мая 2016 года собственник подвального помещения торгового центра «Юпитер» сменил замки на входных дверях помещения, где был расположен контактный зоопарк.

НОВОСИБИРСК, 24 октября. /ТАСС/. Центральный райсуд Новосибирска во вторник приговорил к 300 часам обязательных работ 49-летнего Дмитрия Доброго-Степановского, который сменил замки в принадлежащем ему подвальном помещении, перекрыв доступ владельцев к контактному зоопарку. В результате от голода и холода погибли несколько десятков животных, включая сурикатов, попугаев и игуан, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ (“Самоуправство”). Суд с учетом правовой позиции государственного обвинителя приговорил Доброго-Степановского к 300 часам обязательных работ. Суд обязал возместить причиненный преступлением ущерб», — говорится в сообщении.

Представитель региональной прокуратуры Дмитрий Лямкин уточнил ТАСС, что Добрый-Степановский — собственник подвального помещения торгового центра «Юпитер» в центре Новосибирска. «По его убеждению, у зоопарка образовалась задолженность по коммунальным платежам, что в суде не подтвердилось. Погибли несколько десятков животных. Была проведена экспертиза, которая установила, что причиной их гибели стали истощение и холод», — сказал он.

В суде было установлено, что 30 мая 2016 года владелец подвала сменил замки на входных дверях помещения, где были расположены выставки животных «Добрые гады» и «Добрый трогательный зоопарк». Сотрудники зоопарка смогли попасть внутрь только пять месяцев спустя, заручившись помощью полицейских. К этому моменту все животные — сурикаты, канарейка, попугаи, игуана, черепахи, улитки — погибли.

Владельцам контактного зоопарка был причинен ущерб на сумму 152 тыс. рублей. Добрый-Степановский вину не признал.

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