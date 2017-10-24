На Южном Урале похоронили челябинку, погибшую в Доминикане
ЗЛАТОУСТ, 24 октября, ФедералПресс. В Златоусте состоялись похороны челябинки Натальи Бородиной, погибшей в Доминикане 10 октября. Траурные мероприятия прошли в храме Серафима Саровского.
ЗЛАТОУСТ, 24 октября, ФедералПресс. В Златоусте состоялись похороны челябинки Натальи Бородиной, погибшей в Доминикане 10 октября. Траурные мероприятия прошли в храме Серафима Саровского.
Как сообщает издание U24, транспортировка тела из Доминиканы в Россию обошлась в 20 тысяч долларов. Эти деньги покрыла сумма страховки: перед поездкой на курорт Наталья застраховала жизнь от несчастных случаев за границей на 50 тысяч евро.
Известно, что в последнее время челябинка работала в Каннах. На Южном Урале у нее остались 80-летняя мать и сестра, а также 11-летний сын. Судьба последнего пока не известна.
До недавнего времени мальчика воспитывала родная тетя, однако после смерти Натальи объявился отец ребенка Александр Палагушкин. Он объявил, что намерен забрать сына у родственников.
«ФедералПресс» напоминает, что россиянка погибла на отдыхе в Доминиканской Республике. Видео несчастного случая попало в сеть. На кадрах видно, как девушка в одних трусах высунулась в окно автомобиля. Через несколько секунд она врезалась головой в дорожный знак. Вскоре челябинка скончалась от полученной травмы.