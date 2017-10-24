На Южном Урале похоронили челябинку, погибшую в Доминикане

Как сообщает издание U24, транспортировка тела из Доминиканы в Россию обошлась в 20 тысяч долларов. Эти деньги покрыла сумма страховки: перед поездкой на курорт Наталья застраховала жизнь от несчастных случаев за границей на 50 тысяч евро.

Известно, что в последнее время челябинка работала в Каннах. На Южном Урале у нее остались 80-летняя мать и сестра, а также 11-летний сын. Судьба последнего пока не известна.

До недавнего времени мальчика воспитывала родная тетя, однако после смерти Натальи объявился отец ребенка Александр Палагушкин. Он объявил, что намерен забрать сына у родственников.