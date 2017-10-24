Пьяный житель Омска угрожал пистолетом медикам скорой помощи
Сын пациента открыл стрельбу из пневматического оружия.
Сын пациента открыл стрельбу из пневматического оружия.
Очередной случай нападения на бригаду скорой помощи зафиксировали 23 октября в 20:25 на улице Торговая. Медики прибыли туда по вызову к мужчине, который жаловался на плохое самочувствие, однако нетрезвый сын пациента мешал им оказывать помощь.
Врачи не смогли самостоятельно успокоить дебошира. Во время конфликта он схватил пистолет и начал угрожать фельдшеру физической расправой. Когда
Прибывшие на помощь «скорой» сотрудники вневедомственной охраны задержали стрелка, когда он еще не успел далеко отойти от дома. В кармане брюк у него нашли пневматический пистолет.
— Изъятое оружие и нарушитель, как установлено ранее судимый за хулиганство и разбой, переданы в полицию, — сообщили в