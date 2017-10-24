Пьяный житель Омска угрожал пистолетом медикам скорой помощи

Очередной случай нападения на бригаду скорой помощи зафиксировали 23 октября в 20:25 на улице Торговая. Медики прибыли туда по вызову к мужчине, который жаловался на плохое самочувствие, однако нетрезвый сын пациента мешал им оказывать помощь.

Врачи не смогли самостоятельно успокоить дебошира. Во время конфликта он схватил пистолет и начал угрожать фельдшеру физической расправой. Когда женщина-врач нажала на кнопку тревожной сигнализации, чтобы вызвать подмогу, мужчина открыл стрельбу: он выстрелил в потолок, а затем поспешно покинул квартиру.

Прибывшие на помощь «скорой» сотрудники вневедомственной охраны задержали стрелка, когда он еще не успел далеко отойти от дома. В кармане брюк у него нашли пневматический пистолет.