В центре Уфы обнаружили опасный предмет, место оцепили

Днем 24 октября, в начале четвертого, на площадке неподалеку от перекрестка улиц Кирова и Цюрупы прохожие обратили внимание на черную женскую сумочку, подозрительно оставленную на газоне. На всякий случай вызвали полицию.

Вскоре на место прибыли спецслужбы, в том числе, пожарные, сотрудники полиции, машина скорой помощи. Площадку оцепили, прогуливающихся людей разворачивали подальше — оно и неудивительно — проверка.

В МВД по Башкирии прокомментировали ситуацию.