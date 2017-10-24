В центре Уфы обнаружили опасный предмет, место оцепили
В МВД по РБ прокомментировали ситуацию.
В МВД по РБ прокомментировали ситуацию.
Днем 24 октября, в начале четвертого, на площадке неподалеку от перекрестка улиц Кирова и Цюрупы прохожие обратили внимание на черную женскую сумочку, подозрительно оставленную на газоне. На всякий случай вызвали полицию.
Вскоре на место прибыли спецслужбы, в том числе, пожарные, сотрудники полиции, машина скорой помощи. Площадку оцепили, прогуливающихся людей разворачивали подальше — оно и неудивительно — проверка.
В МВД по Башкирии прокомментировали ситуацию.
— Был обнаружен бесхозный предмет. Проведена проверка, которая показала, что опасности нет — это просто бытовой мусор, — отметили в