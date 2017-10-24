Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
5 фактов о пользе сыра
Француз пошутил про водку и русских на светском вечере в Москве
Стали известны подробности расстрела бойцов Росгвардии в Чечне
Собчак назвала Крым украинским
Пять историй современных кораблей-призраковВ Мировом океане и сегодня дрейфуют покинутые командой суда, доставляя немало хлопот как грузовым кораблям, так и пассажирским лайнерам
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Поляка выгнали с программы “Время покажет” за грубость украинке
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
8В Олимпии зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
15:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Уфы обнаружили опасный предмет, место оцепили

В МВД по РБ прокомментировали ситуацию.

Днем 24 октября, в начале четвертого, на площадке неподалеку от перекрестка улиц Кирова и Цюрупы прохожие обратили внимание на черную женскую сумочку, подозрительно оставленную на газоне. На всякий случай вызвали полицию.

Вскоре на место прибыли спецслужбы, в том числе, пожарные, сотрудники полиции, машина скорой помощи. Площадку оцепили, прогуливающихся людей разворачивали подальше — оно и неудивительно — проверка.

В МВД по Башкирии прокомментировали ситуацию.

— Был обнаружен бесхозный предмет. Проведена проверка, которая показала, что опасности нет — это просто бытовой мусор, — отметили в пресс-службе ведомства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Конфуз на «Голосе»: Ужасная песня довела Градского до греха
Легендарные топ-модели 90-х затмили молодых манекенщиц на Неделе моды
Жена Чубайса, муж Божены: кто вошел в штаб Ксении Собчак
Путин исключил Яровую из совета по борьбе с коррупцией
В Греции зажгли огонь Олимпиады-2018
Украина отказала Саакашвили в политическом убежище
Путин поручил подготовить законопроект о размещении криптовалют
Татьяна Фельгенгауэр передала письмо из больницы
Киркорова вновь обвинили в плагиате
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь