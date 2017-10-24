Уроженец Нижегородской области, командир инженерно-саперной роты Илья Баныкин и еще трое военнослужащих застрелены в Чечне сослуживцем

Известно, что 23 октября из автомата АК-74 мужчина сделал несколько выстрелов в командира роты, капитана Илью Баныкина. Затем Гаджиев вышел на улицу, где открыл стрельбу по трем сослуживцам. Все получившие ранения военнослужащие скончались.