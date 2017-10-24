Уроженец Нижегородской области, командир инженерно-саперной роты Илья Баныкин и еще трое военнослужащих застрелены в Чечне сослуживцем
По информации СК РФ, ЧП произошло в станице Калиновская Наурского района.
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По информации СК РФ, ЧП произошло в станице Калиновская Наурского района.
Установлено, что преступление совершил командир взвода
Известно, что 23 октября из автомата АК-74 мужчина сделал несколько выстрелов в командира роты, капитана Илью Баныкина. Затем Гаджиев вышел на улицу, где открыл стрельбу по трем сослуживцам. Все получившие ранения военнослужащие скончались.
Прибывшее на место происшествие дежурное подразделение приняло меры — Гаджиев был застрелен. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняются причины, толкнувшие офицера на противоправные действия.