Хакеры атаковали сайт «Интерфакса» и потребовали выкуп в биткоинах

Источник: Reuters

Информационное агентство «Интерфакс» подверглось атаке со стороны хакеров, работа его сайта оказалась нарушена, рассказали РБК в пресс-службе компании. За разблокировку компьютеров агентства хакеры требуют выкуп в биткоинах, сообщили источники.

​"Мы подверглись хакерской атаке. Специалисты работают над устранением проблемы. Деталей мы не знаем", — сообщили РБК в пресс-службе «Интерфакса». Отвечая на вопрос, требовали ли хакеры биткоины, в пресс-службе заявили, что ничего не знают об этом.



Источник РБК в «Интерфаксе» сообщил, что работа сайта была нарушена примерно в 14:20.

В социальной сети «ВКонтакте» агентство сообщило, что технические службы работают над восстановлением системы. «В связи с вирусной атакой возникли сбои в работе серверов “Интерфакса”. В настоящее время технические службы предпринимают все меры для восстановления работы систем. Приносим извинения читателям подписчикам!» — говорится в сообщении.

На момент публикации материала сайт агентства был недоступен.



В социальных сетях сотрудники агентства опубликовали фотографии экранов своих рабочих компьютеров. На них виден текст, согласно которому хакеры требуют выкуп в биткоинах. При этом указано название вируса, заблокировавшего компьютеры, — Bad Rabbit.

Сумма выкупа за каждый компьютер составляет 0,05 биткоина (более 16 тыс. руб. по курсу 24 октября). После получения суммы выкупа злоумышленники обещают передать пароль для доступа к информации.

«Суть в том, что вирус запустили на сервер. А все компы, соответственно, к нему подключены. Поэтому заразиться мог любой», — пояснил источник РБК. В настоящее время инженеры отключили основной сервер и пытаются подключиться к резервному.

«Сейчас обесточили все компьютеры, АССОИ (система передачи внутренней информации от компьютера к компьютеру, в том числе от регионов) не пострадала», — рассказал еще один источник.

Об атаке хакеров сообщило и петербургское издание «Фонтанка».

Согласно сообщению пресс-службы «ВКонтакте», сайт может быть недоступен в течение нескольких часов.

<div id="vk_post_-18901857_891722"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-18901857_891722", -18901857, 891722, 'x8aOTyOPavvgXNlF3wB4f_EILQ')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Основатель компании в сфере информационной безопасности Group-IB Илья Сачков в своем Facebook сообщил, что происходящее можно считать новой волной хакерских атак. «Сейчас началось то, о чем мы предупреждали — новая волна шифровальщика атакующего российские СМИ. Group-IB достоверно известно о трех успешных атаках сегодня. Судя по экранам компьютеров не похоже на Petya или wannacry. Но это лишь картинка. Часть компьютеров уже у нас на экспертизе», — рассказал он.