Хакеры атаковали сайт «Интерфакса» и потребовали выкуп в биткоинах
Сайт информационного агентства «Интерфакс» оказался недоступен после атаки хакеров. Злоумышленники заблокировали компьютеры сотрудников и требуют выкупа в биткоинах.
Сайт информационного агентства «Интерфакс» оказался недоступен после атаки хакеров. Злоумышленники заблокировали компьютеры сотрудников и требуют выкупа в биткоинах.
Информационное агентство «Интерфакс» подверглось атаке со стороны хакеров, работа его сайта оказалась нарушена, рассказали РБК в
"Мы подверглись хакерской атаке. Специалисты работают над устранением проблемы. Деталей мы не знаем", — сообщили РБК в
Источник РБК в «Интерфаксе» сообщил, что работа сайта была нарушена примерно в 14:20.
В социальной сети «ВКонтакте» агентство сообщило, что технические службы работают над восстановлением системы. «В связи с вирусной атакой возникли сбои в работе серверов “Интерфакса”. В настоящее время технические службы предпринимают все меры для восстановления работы систем. Приносим извинения читателям подписчикам!» — говорится в сообщении.
На момент публикации материала сайт агентства был недоступен.
В социальных сетях сотрудники агентства опубликовали фотографии экранов своих рабочих компьютеров. На них виден текст, согласно которому хакеры требуют выкуп в биткоинах. При этом указано название вируса, заблокировавшего компьютеры, — Bad Rabbit.
«Суть в том, что вирус запустили на сервер. А все компы, соответственно, к нему подключены. Поэтому заразиться мог любой», — пояснил источник РБК. В настоящее время инженеры отключили основной сервер и пытаются подключиться к резервному.
«Сейчас обесточили все компьютеры, АССОИ (система передачи внутренней информации от компьютера к компьютеру, в том числе от регионов) не пострадала», — рассказал еще один источник.
Согласно сообщению
Основатель компании в сфере информационной безопасности
В мае масштабная хакерская атака стала причиной нарушений работы государственных и финансовых учреждений по всему миру.