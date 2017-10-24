Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму ответили Собчак на слова о принадлежности полуострова
Средиземноморская диета не продлевает жизнь
Француз пошутил про водку и русских на светском вечере в Москве
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
Пять историй современных кораблей-призраковВ Мировом океане и сегодня дрейфуют покинутые командой суда, доставляя немало хлопот как грузовым кораблям, так и пассажирским лайнерам
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Поляка выгнали с программы “Время покажет” за грубость украинке
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
17:01 (мск), источник: РБК

Хакеры атаковали сайт «Интерфакса» и потребовали выкуп в биткоинах

Сайт информационного агентства «Интерфакс» оказался недоступен после атаки хакеров. Злоумышленники заблокировали компьютеры сотрудников и требуют выкупа в биткоинах.

Источник: Reuters

Информационное агентство «Интерфакс» подверглось атаке со стороны хакеров, работа его сайта оказалась нарушена, рассказали РБК в пресс-службе компании. За разблокировку компьютеров агентства хакеры требуют выкуп в биткоинах, сообщили источники.

Новость
Хакеры взломали протокол Wi-Fi: миллионы пользователей под угрозой

​"Мы подверглись хакерской атаке. Специалисты работают над устранением проблемы. Деталей мы не знаем", — сообщили РБК в пресс-службе «Интерфакса». Отвечая на вопрос, требовали ли хакеры биткоины, в пресс-службе заявили, что ничего не знают об этом.

Источник РБК в «Интерфаксе» сообщил, что работа сайта была нарушена примерно в 14:20.

В социальной сети «ВКонтакте» агентство сообщило, что технические службы работают над восстановлением системы. «В связи с вирусной атакой возникли сбои в работе серверов “Интерфакса”. В настоящее время технические службы предпринимают все меры для восстановления работы систем. Приносим извинения читателям подписчикам!» — говорится в сообщении.

На момент публикации материала сайт агентства был недоступен.

В социальных сетях сотрудники агентства опубликовали фотографии экранов своих рабочих компьютеров. На них виден текст, согласно которому хакеры требуют выкуп в биткоинах. При этом указано название вируса, заблокировавшего компьютеры, — Bad Rabbit.

Сумма выкупа за каждый компьютер составляет 0,05 биткоина (более 16 тыс. руб. по курсу 24 октября). После получения суммы выкупа злоумышленники обещают передать пароль для доступа к информации.

«Суть в том, что вирус запустили на сервер. А все компы, соответственно, к нему подключены. Поэтому заразиться мог любой», — пояснил источник РБК. В настоящее время инженеры отключили основной сервер и пытаются подключиться к резервному.

«Сейчас обесточили все компьютеры, АССОИ (система передачи внутренней информации от компьютера к компьютеру, в том числе от регионов) не пострадала», — рассказал еще один источник.

Об атаке хакеров сообщило и петербургское издание «Фонтанка».

Согласно сообщению пресс-службы «ВКонтакте», сайт может быть недоступен в течение нескольких часов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Основатель компании в сфере информационной безопасности Group-IB Илья Сачков в своем Facebook сообщил, что происходящее можно считать новой волной хакерских атак. «Сейчас началось то, о чем мы предупреждали — новая волна шифровальщика атакующего российские СМИ. Group-IB достоверно известно о трех успешных атаках сегодня. Судя по экранам компьютеров не похоже на Petya или wannacry. Но это лишь картинка. Часть компьютеров уже у нас на экспертизе», — рассказал он.

Во время загрузки произошла ошибка.

В мае масштабная хакерская атака стала причиной нарушений работы государственных и финансовых учреждений по всему миру. Программа-шифровальщик под названием WannaCry использовала уязвимость в системе Windows. В России кибератакам подверглись телекоммуникационные компании «МегаФон» и «ВымпелКом», МВД и РЖД. Также хакеры пытались взломать серверы Минздрава, однако ведомству удалось предотвратить атаку. Атаки на электронную инфраструктуру зафиксировал и Сбербанк. Компания «Роснефть» из-за действий хакеров была вынуждена перейти на резервную систему управления.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Путин предупредил о бойне в случае закрытия границы с Донбассом
Жена Чубайса, муж Божены: кто вошел в штаб Ксении Собчак
Минобороны ответило на обвинения вдовы погибшего в Сирии майора
Украина отказала Саакашвили в политическом убежище
Путин заявил о постепенном уходе от службы по призыву в армии
На конкурс «Лидеры России» поступило уже 130 тысяч заявок
Киркорова вновь обвинили в плагиате
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Назван самый пересматриваемый фильм За картину, занявшую первую строчку рейтинга, проголосовали более 8000 зрителей
Недвижимость
Реновация принесет Москве 30 млн тонн отходов
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь