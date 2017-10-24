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15:59 (мск), источник: dostup1.ru

Фура, грузовик и трактор встретились в ДТП на трассе в Челябинской области

Одному из водителей понадобилась помощь спасателей.

В Челябинской области устанавливаются обстоятельства тройного ДТП — на трассе встретились фура, грузовик и трактор, одному из водителей потребовалась помощь спасателей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По предварительным данным, сначала на 71-м километре дороги Бреды — Черноречье произошло столкновение фуры Renault с шедшим попутно трактором, в результате которого фура выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с грузовым автомобилем Isuzu, который от удара опрокинулся и развернулся на 180 градусов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Водитель грузовика 1990 года рождения оказался зажатым в кабине, ему на помощь пришли бойцы Локомотивного спасотряда областной службы. Прибыв на место, спасатели произвели разведку места ДТП, выставили аварийные конусы и отключили аккумулятор. При помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего, получившего перелом руки и ноги, и передали его медикам», — говорится в сообщении пресс-центра ПСС Челябинской области.

Остальные участники ДТП не пострадали.

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