В Казани осудят директора за выпуск медицинских изделий без лицензии
Предприятие незаконно изготовило 3417 стоматологических турбинных наконечников на сумму более 4,2 млн рублей.
Предприятие незаконно изготовило 3417 стоматологических турбинных наконечников на сумму более 4,2 млн рублей.
(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ установили, что в Казани гендиректор предприятия с января 2015 года по сентябрь 2017 года занимался производством стоматологических изделий без лицензии, сообщает
За это время предприятие незаконно изготовило 3417 стоматологических турбинных наконечников на сумму более 4,2 млн рублей, которые были реализованы в различные организации.
Старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий проинформировал, что завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «СтомэК» 45-летнего Виталия Веселова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Производство медицинских изделий без лицензии, совершенное в крупном размере».
По версии следствия, января 2015 до сентября 2017 года в Казани Веселов незаконно осуществил производство 3417 стоматологических турбинных наконечников на сумму более 4,2 млн рублей, которые были реализованы в различные организации.
Противоправная деятельность Веселова была пресечена 7 сентября, когда правоохранители закупили у Веселова три наконечника стоимостью более 6 тысяч рублей. При осмотре помещения на улице Технической В Казани были изъяты еще 10 медицинских изделий.
Причастность к совершению преступления мужчина признал. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения в особом порядке.