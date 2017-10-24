В Казани осудят директора за выпуск медицинских изделий без лицензии

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ установили, что в Казани гендиректор предприятия с января 2015 года по сентябрь 2017 года занимался производством стоматологических изделий без лицензии, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

За это время предприятие незаконно изготовило 3417 стоматологических турбинных наконечников на сумму более 4,2 млн рублей, которые были реализованы в различные организации.

Старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий проинформировал, что завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «СтомэК» 45-летнего Виталия Веселова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Производство медицинских изделий без лицензии, совершенное в крупном размере».

По версии следствия, января 2015 до сентября 2017 года в Казани Веселов незаконно осуществил производство 3417 стоматологических турбинных наконечников на сумму более 4,2 млн рублей, которые были реализованы в различные организации.

Противоправная деятельность Веселова была пресечена 7 сентября, когда правоохранители закупили у Веселова три наконечника стоимостью более 6 тысяч рублей. При осмотре помещения на улице Технической В Казани были изъяты еще 10 медицинских изделий.