Краевой суд оставил без изменений дело о ДТП с дорожными рабочими в Краснодаре

Источник: ЮГА.ру

В крайсуд подали жалобу на решение Прикубанского районного суда — тот 11 сентября отказался удовлетворить ходатайство адвоката о назначении штрафа подсудимому. Дело о ДТП вернули на доследование.

В пресс-службе прокуратуры порталу Юга.ру сообщили, что краевой суд оставил решение без изменений. Обвиняемый Александр Семенов по-прежнему находится под стражей.

Как сообщали Юга.ру, адвокат Семенова просил следствие о том, чтобы применить к юноше меру в виде назначения штрафа вместо ограничения свободы.

ДТП произошло на улице Дзержинского 29 июня. По предварительным данным, пьяный 17‑летний водитель внедорожника без прав сбил пятерых дорожных рабочих. Погиб 40-летний мужчина, пострадали еще четверо рабочих и сам водитель.