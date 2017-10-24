Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму ответили Собчак на слова о принадлежности полуострова
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Светская хроника: в Москве с восхищением встретили Марину Вакт
Гидрометцентр рассказал, какую зиму ждать россиянам
Жена Чубайса, муж Рынске: кто вошел в предвыборный штаб Собчак
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Представитель жены Джиграханяна: Поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
16:33 (мск), источник: Sputnik.by

Жительница Глуска нашла в своем дворе мертвого мужчину

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Управление Следственного комитета по Могилевской области расследует уголовное дело об убийстве 24-летнего жителя Глуска, сообщила официальный представитель УСК Оксана Соленюк.

Источник: Sputnik.by

«Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружила во дворе своего дома жительница Глуска», — сказала представитель УСК.

Она также уточнила, что при осмотре погибшего были выявлены колото-резаные раны, что дало основания для возбуждения уголовного дела по факту убийства. Впоследствии установили и личность убитого — им оказался 24-летний местный житель.

По словам Соленюк, по подозрению в совершении преступления был задержан 45-летний мужчина, который на допросе сознался в совершенном, заявив, что нанес травмы потерпевшему в ссоре после употребления алкоголя. Следователи и специалисты ГКСЭ осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства.

«После получения телесных повреждений потерпевший покинул дом подозреваемого и сумел добраться до соседнего домовладения, где умер», — сказала Соленюк.

Сейчас сотрудники УСК выясняют обстоятельства совершения преступления и мотивы злоумышленника, проводятся необходимые следственные действия, в том числе исследуются вещдоки, изучается образ жизни и погибшего, и подозреваемого.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Начинается новая эра социализма Си
Вы (не)достаточно модный: как попасть на показ BFW
Жена Чубайса, муж Божены: кто вошел в штаб Ксении Собчак
Минобороны ответило на обвинения вдовы погибшего в Сирии майора
Хакеры потребовали от «Интерфакса» выкуп в биткоинах
Украина отказала Саакашвили в политическом убежище
Путин заявил о постепенном уходе от службы по призыву в армии
На конкурс «Лидеры России» поступило уже 130 тысяч заявок
Киркорова вновь обвинили в плагиате
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Назван самый пересматриваемый фильм За картину, занявшую первую строчку рейтинга, проголосовали более 8000 зрителей
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь