Жительница Глуска нашла в своем дворе мертвого мужчину

Источник: Sputnik.by

«Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружила во дворе своего дома жительница Глуска», — сказала представитель УСК.

Она также уточнила, что при осмотре погибшего были выявлены колото-резаные раны, что дало основания для возбуждения уголовного дела по факту убийства. Впоследствии установили и личность убитого — им оказался 24-летний местный житель.

По словам Соленюк, по подозрению в совершении преступления был задержан 45-летний мужчина, который на допросе сознался в совершенном, заявив, что нанес травмы потерпевшему в ссоре после употребления алкоголя. Следователи и специалисты ГКСЭ осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства.

«После получения телесных повреждений потерпевший покинул дом подозреваемого и сумел добраться до соседнего домовладения, где умер», — сказала Соленюк.