Курьер в Москве инсценировал нападение на себя ради хищения 7 млн руб
Курьер инсценировал нападение на себя, чтобы похитить 7 млн руб., сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Курьер инсценировал нападение на себя, чтобы похитить 7 млн руб., сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«С ноября 2016 г. курьер занимался доставкой документации и наличных средств управляющей компании “Империал” по личному поручению директора компании. Не позднее середины июня 2017 г. он разработал схему для хищения 7 млн руб. По данным следствия, он решил инсценировать нападение на себя», — рассказал собеседник агентства.
Курьер 26 июня отправился на своем автомобиле Chrysler 300M на Казанский вокал и забрал там у другого курьера компании сумку с 7 млн руб. Затем подозреваемый поехал на территорию гаражного комплекса «Фортуна-Авто» в Локомотивном проезде, д. 2А. Туда же следом прибыл сообщник, управлявший Chevrolet Cruze.
Неизвестный выстрелил в машину курьера и несколько раз ударил его по лицу и телу, после чего скрылся с деньгами. Тогда «потерпевший» позвонил начальнице и сказал, что нападение якобы произошло на ул. Селигерская.
«Затем он поехал туда, остановился на проезжей части рядом с д. 36 и высыпал на дорогу рядом с машиной осколки стекла. Оставив лжеулики, мужчина поехал в офис компании на ул. Ангарская, д. 57, корп. 1», — рассказал источник.
В тот же день полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой, совершенный в особо крупном размере». Одним из заявителей выступил сам курьер. Тем не менее, в ходе расследования полиция установила истинные обстоятельства произошедшего. Тогда дело переквалифицировали на статью «Мошенничество». «В настоящее время курьер задержан. Также возбуждено новое уголовное дело в отношении его неустановленного сообщника», — добавил источник.