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17:27 (мск), источник: Tengrinews

Выронил пассажира: В Алматы осужден водитель автобуса

Водитель автобуса 34-го маршрута, который допустил выпадение пассажира, осужден на 200 часов общественных работ с лишением права управления транспортным средством сроком на один год, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Алматы.

Источник: Tengrinews

В его отношении рассмотрено уголовное дело по статье 345, части 1 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Инцидент произошел 10 апреля 2017 года около 20.17.

«Водитель, управляя автобусом, следуя согласно схеме маршрута № 34 в северном направлении по улице Алтынсарина, находясь на остановочном комплексе, при посадке и высадке пассажиров, не предприняв меры предосторожности, нарушил требования пункта 22.5 Правил дорожного движения Республики Казахстан, а именно, преждевременно начав движение с открытой дверью, по неосторожности допустил падение пассажира из салона автобуса, в результате чего последнему нанесены телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе.

По данным суда, водитель признал свою вину полностью. Сообщается, что приговор вступил в законную силу.

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