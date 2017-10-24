Выронил пассажира: В Алматы осужден водитель автобуса

В его отношении рассмотрено уголовное дело по статье 345, части 1 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Инцидент произошел 10 апреля 2017 года около 20.17.

«Водитель, управляя автобусом, следуя согласно схеме маршрута № 34 в северном направлении по улице Алтынсарина, находясь на остановочном комплексе, при посадке и высадке пассажиров, не предприняв меры предосторожности, нарушил требования пункта 22.5 Правил дорожного движения Республики Казахстан, а именно, преждевременно начав движение с открытой дверью, по неосторожности допустил падение пассажира из салона автобуса, в результате чего последнему нанесены телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе.