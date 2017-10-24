В Анапе непослушная пациентка распылила перцовый газ в больнице
В Анапе в одном из медицинских учреждений задержали женщину.
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В Анапе в одном из медицинских учреждений задержали женщину.
На пульт охраны поступил сигнал тревоги — в процедурном помещении 29-летняя местная жительница распылила перцовый газ из баллончика. Женщину задержали и передали полиции для разбирательства, сообщает
Оказалось, женщина агрессивно отреагировала на замечание медработников. Они указали ей, что она ненадлежаще исполняла рекомендации врача и не выполняла процедуры в срок.