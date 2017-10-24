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17:43 (мск), источник: ЮГА.ру

В Анапе непослушная пациентка распылила перцовый газ в больнице

В Анапе в одном из медицинских учреждений задержали женщину.

На пульт охраны поступил сигнал тревоги — в процедурном помещении 29-летняя местная жительница распылила перцовый газ из баллончика. Женщину задержали и передали полиции для разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Оказалось, женщина агрессивно отреагировала на замечание медработников. Они указали ей, что она ненадлежаще исполняла рекомендации врача и не выполняла процедуры в срок.

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