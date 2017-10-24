Бизнесмен получил срок за хищения при закупке кондиционеров для СКР

Источник: Агентство «Москва»

Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима бизнесмена Сергея Касаткина, сообщает объединенная пресс-служба городских судов Санкт-Петербурга в официальном телеграм-канале.

«Суд посчитал доказанным, что Касаткин совершил мошенничество в особо крупном размере, а именно, являясь подрядчиком при ремонте зданий СК РФ похитил 36 млн.рублей, поставив товары (кондиционеры) худшего качества, чем было предусмотрено технической документацией», — сообщила пресс-служба.

В пресс-службе также отметили, что сам бизнесмен свою вину признал и «деятельно раскаялся».

В апреле 2016 года «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что Следственный комитет России проверяет работу главного управления обеспечения деятельности (ГУОД) СК и входящего в него управления капитального строительства (УКС). По информации издания, органы собственной безопасности СК выявили махинации с контрактами ГУОД, которые были проведены под руководством бывшего руководителя УКС Алексея Скачкова.

Алексей Касаткин и руководитель отдела по управлению закупками Александр Шкутов стали фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Поводом для возбуждения дела, как сообщал «Коммерсантъ», стал тендер на поставку и монтаж восьми мультизональных систем и 52 кондиционеров в четырех зданиях СК в Москве — сумма контракта в 65 млн руб. была завышена примерно на 25 млн. руб., отмечала газета.

Дело гендиректора ООО «Альфа» Сергея Касаткина было выделено из основного дела о мошенничестве на сумму в 65 млн. так как он заключил досудебное соглашение и дал показания, уточняет «Коммерсантъ».