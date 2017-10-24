Нарушение прав инвалидов: Жительница столицы лишилась квартиры из-за махинаций сына

Чаще всего нарушаются права глухих и слабослышащих. По закону, в суде и при подписании документов их должен сопровождать сурдопереводчик.



В 2014 году Вера Чеботарь, сама того не зная, заложила квартиру. К нотариусу ее привел сын. Там ей ничего объяснять не стали, просто дали бумаги на подпись.



«Я не имею никакого отношения к залогу, продаже или отчуждению моей квартиры. Подписала документ, составленный на румынском языке, в котором ничего не поняла. Всё происходило без моего участия», — сказала жительница Кишинева Вера Чеботарь



Выяснилось, что сын под залог квартиры взял взаймы 20 тысяч евро и деньги не вернул. Женщина узнала об этом через год, когда к ней пришли судебные исполнители. Адвокаты решение суда обжаловали.



«Я надеюсь, что ко мне прислушаются. Иначе это будет дискриминация. Нарушение прав очевидно», — заявила Вера Чеботарь.



Нотариус, составлявшая документы, признает, что сурдопереводчика женщине не дали. А переводить бумаги на русский, по ее словам, никто не просил.



«Мы не предоставили эти услуги, потому что женщина не является безграмотной. А закон оговаривает только такие случаи».



Директор Центра юридической помощи для людей с ограниченными возможностями говорит, что права инвалидов нарушаются часто.



«Люди с ограниченными возможностями не знают своих прав. В первую очередь потому, что им об этом не сообщают. Таких случаев очень много», — сообщил директор Центра юридической помощи Виталий Мештер.



В Молдове — около пяти тысяч инвалидов по слуху и только 17 сертифицированных сурдопереводчиков.



Но в Высшем совете магистратуры подчеркивают, — в судах сурдоперевод по запросу обязателен. В противном случае инвалиды вправе требовать отмены заседания.