Российские СМИ атаковал вирус-шифровальщик Bad Rabbit
Российское информационное агентство Интерфакс и
Российское информационное агентство Интерфакс и
«Зафиксирована атака на СМИ
«Возможно он использует другую уязвимость и способ доставки», — сказал агентству RNS глава
Ранее во вторник об атаке со стороны хакеров сообщили агентство Интерфакс и издание «Фонтанка».
«Из-за хакерской атаки в работе серверов Интерфакса возник сбой. Технические службы предпринимают все меры для восстановления работы систем», — говорилось в заявлении Интерфакса в «Твиттере». Замдиректора агентства Юрий Погорелый назвал вирусную атаку беспрецедентной.
На момент публикации заметки не работали ни сайт Интерфакса, ни платные ленты для подписчиков. Нельзя было также зайти на базу данных СПАРК.
Как пишет РБК, сотрудники Интерфакса опубликовали в социальных сетях фотографии экранов своих рабочих компьютеров, на которых виден текст требования хакеров о выкупе в биткоинах. Также указано название вируса — Bad Rabbit («плохой кролик»).
По данным РБК, за разблокировку каждого компьютера хакеры требуют заплатить 0,05 биткоина, то есть примерно 16 тыс. рублей или 280 долларов. «Суть в том, что вирус запустили на сервер. А все компы, соответственно, к нему подключены. Поэтому заразиться мог любой», — посетовал собеседник РБК.
Два сотрудника Интерфакса подтвердили газете «Ведомости», что экраны компьютеров оказались заблокированы. Вирус предупреждает, что не стоит пытаться самостоятельно расшифровать файлы и требует заплатить выкуп, пишет издание. Его источники подтверждают требуемую сумму выкупа — 0,05 биткоина.
Пострадала лишь часть Интерфакса —
В «Фонтанке» сообщили, что у редакции возникли «серьезные технические проблемы».
В 2017 году произошло два всплеска хакерских атак с использованием
В июне распространение вируса началось с Украины. Пострадали аэропорт «Борисполь», некоторые региональные подразделения «Укрэнерго», сети магазинов, банки, СМИ и телекоммуникационные компании. Отключились компьютеры и в правительстве Украины.
В этот раз вскоре после сообщений об атаках на российские Интерфакс и «Фонтанку», а также третью редакцию, название которой в