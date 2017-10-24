На рудненской трассе десятки машин съехали в кювет

Только на рудненской трассе десятки водителей не справились с рулевым управлением и съехали в кювет. Пострадавших не было. Один из таких участников ДТП сфотографировал возникшую ситуацию и выложил фотографию в социальной сети еженедельника «Наша Газета» со словами благодарности в адрес сотрудников батальона дорожно-патрульной полиции МПС ДВД Костанайской области.



Автолюбитель поведал пользователям Инстаграма о случившемся и выразил благодарность сотрудникам автопатруля № 162 в составе старшего сержанта Жанибека Биркемелова и сержанта Мурата Иманбаева.



Как оказалось, мужчина следовал 23 октября около 11 часов утра по трассе Костанай-Рудный. Однако, не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет.



В это время на этом участке дороги несли службу сотрудники БДПП ДВД области Ж. Биркемелов и М. Иманбаев, которые пришли на помощь водителю «Мерседеса». Они помогли вытолкать автомашину из заноса, после чего попросили мимо проезжавшего в попутном направлении водителя автомобиля «Нива» взять на трос «Мерседес». После чего в целях безопасности оба водителя поехали до Рудного по полевой дороге.



Стоит отметить, что сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции ДВД Костанайской области оказали помощь всем водителям, оказавшимся в сложных погодных условиях. Они продолжают находиться на дежурстве и нести службу в усиленном варианте.