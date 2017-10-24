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19:18 (мск), источник: Noi.md

Адвокаты семьи Брэгуцы: Сокамерники избивали жертву с молчаливого согласия полиции

После того, как прокуратура обнародовала видеокадры с жестоким избиением Андрея Брэгуцы сокамерниками, адвокаты семьи погибшего молодого человека заявили, что эти кадры нельзя было выставить на всеобщее обозрение, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

«Публикация видеокадров по уголовному делу с явными сценами насилия может повлиять на семью жертвы, поэтому мы сожалеем о том, что они были обнародованы. Видеоизображения подтверждают насильственные действия других задержанных, совершенных с молчаливого согласия сотрудников полиции», — говорится в заявлении адвокатов.

В то же время, по их словам, есть доказательства, что полиция знала, что Андрей Брэгуца состоял на учете у психиатра. Однако он был помещен в камеру с другими задержанными, которые издевались над ним, хотя правила Комитета по предупреждению пыток запрещают это. Полицейские заметили, что состояние здоровья заключенного ухудшается, однако они не предприняли никаких конкретных действий для обеспечения физической и психической неприкосновенности личности. Напротив, они молчаливо одобрили поведение задержанных.

«Из видеокадров, включенных в уголовное дело, следует, что жертва впоследствии была помещена в другую камеру без одежды, а матрас забрали из камеры. Во время пребывания в изоляторе его не кормили, а вода в камере была отключена. Видеокадры, опубликованные органами прокуратуры, свидетельствует о том, что Андрей Брэгуца практически не спал с момента ареста до смерти — более 10 суток, что свидетельствует о серьезности его психического заболевания и физических травм и в то время о бездействии ответственного персонала. Недавние исследования показывают, что лишение сна на долгое время вызывает тревожные галлюцинации, влияющие на биологические функции. В этом случае последствия гораздо более разрушительны, чем любые физические пытки», — говорят адвокаты.

Приведенные доказательства подтверждают существование системных проблем в области уголовного правосудия, касающихся качества юридической помощи, действий прокурора и судьи, качества судебной экспертизы и действий других ответственных лиц.

Адвокаты погибшего не согласны, например, с выводами судебной экспертизы, и по этой причине были начаты консультации с международным экспертом по правовой медицине, профессором Дерриком Паундером, который подготовил предварительный отчет по этому делу. Г-н Паундер будет участвовать в этом деле в качестве специалиста. Поскольку констатирующий отчет (информативная часть) детализирован и содержит необходимую информацию, по рекомендации международного эксперта адвокаты не требовали эксгумации трупа.

Тем не менее, адвокаты уведомили об этом случае международные организации, в том числе Бюро ООН по правам человека, Совет Европы, Комитет по предупреждению пыток, Всемирную организацию против пыток, Комитет ООН против пыток и т. д. Бюро ООН по правам человека и другие международные организации внимательно следят за этим делом.

Дело Андрея Брэгуцы также будет обсуждаться 7 ноября 2017 года на слушании доклада Республики Молдова о соблюдении Конвенции ООН против пыток.

Хотя со времени смерти Брэгуцы до сегодняшнего дня прошло почти два месяца, государственные органы не сообщили, какие действия были предприняты или будут приняты для решения системных проблем, корректировки практики и нормативных актов, чтобы подобные случаи не повторялись.

Адвокаты семьи жертвы призывают власти срочно предпринять реальные и системные реформы, чтобы предотвратить подобные трагедии.

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