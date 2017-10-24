В Китае стюардесса выпала из самолета

Первыми на помощь пострадавшей пришли сотрудники аэродромной службы, которые заметили лежащую на бетоне бортпроводницу и вызвали медиков. Из-за происшествия рейс был отложен на два часа.

Как сообщили в администрации воздушной гавани, инцидент скорее всего произошел из-за нарушений мер безопасности и правил, которые предусматривают, что момент закрытия дверей самолета должны контролировать два члена экипажа.

Как сообщили в администрации воздушной гавани, инцидент скорее всего произошел из-за нарушений мер безопасности и правил, которые предусматривают, что момент закрытия дверей самолета должны контролировать два члена экипажа.

22 августа сообщалось, что пассажиры и бортпроводники обезвредили путешественника, намеревавшегося открыть дверь лайнера American Airlines во время рейса Лос-Анджелес— Миннеаполис. После того как командир воздушного судна объявил, что оно начинает снижаться, один из пассажиров попытался выйти из лайнера. Несколько его попутчиков усмирили дебошира, затем на помощь им пришли стюарды. После посадки в аэропорту Миннеаполис/Сент-Пол на борт лайнера поднялись полицейские, которые вывели хулигана.