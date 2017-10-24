В Китае стюардесса выпала из самолета
Бортпроводница китайской авиакомпании China Eastern Airlines выпала из самолета при попытке закрыть дверь лайнера. Об этом сообщает South China Morning Post.
Бортпроводница китайской авиакомпании China Eastern Airlines выпала из самолета при попытке закрыть дверь лайнера. Об этом сообщает South China Morning Post.
Инцидент произошел, когда самолет готовился к вылету. В результате падения с трехметровой высоты девушка получила многочисленные переломы и ушибы.
Первыми на помощь пострадавшей пришли сотрудники аэродромной службы, которые заметили лежащую на бетоне бортпроводницу и вызвали медиков.
22 августа сообщалось, что пассажиры и бортпроводники обезвредили путешественника, намеревавшегося открыть дверь лайнера American Airlines во время рейса Лос-Анджелес— Миннеаполис. После того как командир воздушного судна объявил, что оно начинает снижаться, один из пассажиров попытался выйти из лайнера. Несколько его попутчиков усмирили дебошира, затем на помощь им пришли стюарды. После посадки в аэропорту Миннеаполис/Сент-Пол на борт лайнера поднялись полицейские, которые вывели хулигана.