Руководство пьяных сотрудников скорой проверяют в Астане

Как стало известно, два медицинских работника и водитель прошли медицинское освидетельствование в наркологическом диспансере.
По результатам была установлена легкая степень опьянения у всех троих сотрудников. Все они уже уволены.
Между тем, Управление здравоохранения начало служебное расследование в отношении руководства Городской станции медицинской помощи.
«Ранее таких ситуаций с этими работниками не было. Один из уволенных медицинских сотрудников отработал шесть лет, другой — год. Мы будем проводить обучающие тренинги по выявлению и профилактики эмоционального выгорания», — сообщили в пресс-службе управления.