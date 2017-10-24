Руководство пьяных сотрудников скорой проверяют в Астане

По результатам была установлена легкая степень опьянения у всех троих сотрудников. Все они уже уволены.

«Ранее таких ситуаций с этими работниками не было. Один из уволенных медицинских сотрудников отработал шесть лет, другой — год. Мы будем проводить обучающие тренинги по выявлению и профилактики эмоционального выгорания», — сообщили в пресс-службе управления.