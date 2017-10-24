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19:37 (мск), источник: Tengrinews

Руководство пьяных сотрудников скорой проверяют в Астане

Озвучены итоги расследования в отношении сотрудников скорой помощи, странное поведение которых попало на видео в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz. со ссылкой на столичное Управление здравоохранения.

Источник: Tengrinews

Как стало известно, два медицинских работника и водитель прошли медицинское освидетельствование в наркологическом диспансере.

По результатам была установлена легкая степень опьянения у всех троих сотрудников. Все они уже уволены.

Между тем, Управление здравоохранения начало служебное расследование в отношении руководства Городской станции медицинской помощи.

«Ранее таких ситуаций с этими работниками не было. Один из уволенных медицинских сотрудников отработал шесть лет, другой — год. Мы будем проводить обучающие тренинги по выявлению и профилактики эмоционального выгорания», — сообщили в пресс-службе управления.

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