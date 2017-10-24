В Алматы водитель пожертвовал элитным внедорожником ради спасения пешехода
Вечером во вторник, 24 октября, в Алматы произошла авария, никто не пострадал, передает корреспондент Zakon.kz.
Вечером во вторник, 24 октября, в Алматы произошла авария, никто не пострадал, передает корреспондент Zakon.kz.
ЧП произошло на перекрестке улиц Розыбакиева — Левитана. По Розыбакиева в северном направлении двигался Mercedes ML. Ниже ТРЦ «Mega Almaty», после улицы Левитана, по словам водителя, перед ним на «зебру» резко выбежал пешеход.
Водитель, чтобы не допустить наезда, резко выкрутил руль в сторону. В результате элитный внедорожник соскочил на бордюр, вылетел на обочину, по пути снес ограждения, маленькое деревце, дорожный знак, сообщающий о пешеходном переходе, и повис в арыке.
В аварии никто не пострадал.
Напомним, минувшей ночью двум пешеходам повезло меньше: одной женщине оторвало ногу, она скончалась на месте. Еще два человека получили серьезные травмы.