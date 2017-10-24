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19:40 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы водитель пожертвовал элитным внедорожником ради спасения пешехода

Вечером во вторник, 24 октября, в Алматы произошла авария, никто не пострадал, передает корреспондент Zakon.kz.

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ЧП произошло на перекрестке улиц Розыбакиева — Левитана. По Розыбакиева в северном направлении двигался Mercedes ML. Ниже ТРЦ «Mega Almaty», после улицы Левитана, по словам водителя, перед ним на «зебру» резко выбежал пешеход.

Водитель, чтобы не допустить наезда, резко выкрутил руль в сторону. В результате элитный внедорожник соскочил на бордюр, вылетел на обочину, по пути снес ограждения, маленькое деревце, дорожный знак, сообщающий о пешеходном переходе, и повис в арыке.

В аварии никто не пострадал.

Напомним, минувшей ночью двум пешеходам повезло меньше: одной женщине оторвало ногу, она скончалась на месте. Еще два человека получили серьезные травмы.

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