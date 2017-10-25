Вслед за сочинской огневкой в регион попал еще один вредитель

Он поедает листья кавказского дуба. Уже уничтожено почти 400 тысяч гектаров леса. Эксперты предполагают, что насекомое попало на территорию региона через новороссийский порт.

«По решению Федерального агентства лесного хозяйства, в следующем году на территории Краснодарского края Всероссийский институт леса будет проводить научные исследования по борьбе с этой инвазией», — рассказал заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Дмитрий Медянцев.

По самым скромным подсчетам, на разработку препарата, способного уничтожить вредителя, может уйти от трёх до пяти лет.