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12:27 (мск), источник: Вести Сочи

Вслед за сочинской огневкой в регион попал еще один вредитель

Экологи и дендрологи Краснодарского края бьют тревогу. Вслед за бабочкой-огневкой, которая нанесла серьезный урон реликтовым самшитовым лесам черноморского побережья, в регион пробрался новый вредитель — клоп-кружевница.

Он поедает листья кавказского дуба. Уже уничтожено почти 400 тысяч гектаров леса. Эксперты предполагают, что насекомое попало на территорию региона через новороссийский порт.

«По решению Федерального агентства лесного хозяйства, в следующем году на территории Краснодарского края Всероссийский институт леса будет проводить научные исследования по борьбе с этой инвазией», — рассказал заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Дмитрий Медянцев.

По самым скромным подсчетам, на разработку препарата, способного уничтожить вредителя, может уйти от трёх до пяти лет.

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