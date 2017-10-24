Эксперты выяснили, от чего в «Брузгах» умер гражданин Польши
МИНСК, 24 окт — Sputnik. Смерть гражданина Польши в пункте пропуска «Брузги» на
МИНСК, 24 окт — Sputnik. Смерть гражданина Польши в пункте пропуска «Брузги» на
Тело поляка было обнаружено в середине дня накануне в салоне микроавтобуса Volkswagen в очереди на выезд из Беларуси. По факту смерти 44-летнего мужчины УСК по Гродненской области начало проверку.
«Смерть наступила от хронической ишемической болезни сердца», — сказала Бобер.
Представитель ГКСЭ также уточнила, что у мужчины при исследовании был выявлен обширный постинфарктный кардиосклероз, осложненный
По информации телеканала, в настоящее время решается вопрос о транспортировке тела гражданина Польши на родину.
Как ранее сообщал Sputnik, о произошедшем в «Брузгах» было уведомлено консульское учреждение Польши в Беларуси.