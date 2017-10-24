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21:13 (мск), источник: Sputnik.by

Эксперты выяснили, от чего в «Брузгах» умер гражданин Польши

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Смерть гражданина Польши в пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе наступила от хронического сердечного заболевания, сообщила в эфире телеканала «Беларусь 1» начальник управления судебно-медицинских экспертиз УГКСЭ по Гродненской области Лариса Бобер.

Источник: Sputnik.by

Тело поляка было обнаружено в середине дня накануне в салоне микроавтобуса Volkswagen в очереди на выезд из Беларуси. По факту смерти 44-летнего мужчины УСК по Гродненской области начало проверку.

«Смерть наступила от хронической ишемической болезни сердца», — сказала Бобер.

Представитель ГКСЭ также уточнила, что у мужчины при исследовании был выявлен обширный постинфарктный кардиосклероз, осложненный сердечно-сосудистой недостаточностью.

По информации телеканала, в настоящее время решается вопрос о транспортировке тела гражданина Польши на родину.

Как ранее сообщал Sputnik, о произошедшем в «Брузгах» было уведомлено консульское учреждение Польши в Беларуси.

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