Эксперты выяснили, от чего в «Брузгах» умер гражданин Польши

Источник: Sputnik.by

Тело поляка было обнаружено в середине дня накануне в салоне микроавтобуса Volkswagen в очереди на выезд из Беларуси. По факту смерти 44-летнего мужчины УСК по Гродненской области начало проверку.

«Смерть наступила от хронической ишемической болезни сердца», — сказала Бобер.

Представитель ГКСЭ также уточнила, что у мужчины при исследовании был выявлен обширный постинфарктный кардиосклероз, осложненный сердечно-сосудистой недостаточностью.

По информации телеканала, в настоящее время решается вопрос о транспортировке тела гражданина Польши на родину.