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23:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже Audi сбила 9-летнего мальчика на «зебре»

Школьника доставили в больницу.

Автомобиль Audi сбил девятилетнего мальчика на проспекте Патриотов, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону. Авария произошла в 17:45 вторника, 24 октября.

За рулем иномарки находился 53-летний воронежец. Школьник переходил дорогу по нерегулируемой «зебре». Как рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112», мальчик получил травму ноги. Ребенка забрали в медучреждение.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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