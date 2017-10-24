В Воронеже Audi сбила 9-летнего мальчика на «зебре»
Школьника доставили в больницу.
Школьника доставили в больницу.
Автомобиль Audi сбил девятилетнего мальчика на проспекте Патриотов, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в
За рулем иномарки находился 53-летний воронежец. Школьник переходил дорогу по нерегулируемой «зебре». Как рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112», мальчик получил травму ноги. Ребенка забрали в медучреждение.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.