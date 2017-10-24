Из-за трещины на стекле самолет SCAT экстренно сел в Костанае

Источник: Tengrinews

Причиной внеплановой посадки оказалось появление трещины на внутреннем стекле в кабине пилотов.

Как рассказали в авиакомпании, инцидент произошел днем 23 октября. Самолет вылетел из Астаны около 12.00, однако через некоторое время экипаж принял решение уйти на запасной аэродром в Костанае.

«Посадка прошла в штатном режиме. Пассажирам были предоставлены проживание в отеле и трехразовое горячее питание. Через 40 минут после ухода на запасной аэродром в Костанай было отправлено резервное воздушное судно, но по метеоусловиям самолет не смог сесть в Костанае», — отметили в SCAT.

Между тем, один из пассажиров данного рейса Сергей Петраков рассказал, что за два дня они могут вылететь из Костаная. По его словам, их вылет в Казань был отменен пять-шесть раз.

«Вчера, 23 октября несколько раз привозили в аэропорт, потом увозили в отель. Сегодня тоже, то в обед, то вечером обещали подготовить самолет. Экипаж еще вчера улетел в Алматы. Живем мы не в самой лучшей гостинице, с самыми минимальными условиями. Уровень низкий. Утром дали яичницу на завтрак и все. После этого нас до сих пор не кормили», — подчеркнул мужчина.

В компании уточнили, что на данный момент пассажиры готовятся к вылету. Их регистрация должна была начаться 24 октября в 21.00.

«Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. Пассажирам данного рейса, как и вчера так и сегодня, было предоставлено питание (завтрак, обед, ужин). В отношении гостиницы, просим Вас учесть тот фактор, что Костанай не является крупнейшим городом Казахстана, в связи чем выбор отелей не был обширным. Авиакомпанией был выбран один из наилучших вариантов размещения. Нареканий от пассажиров на гостиницу не поступало. Экипаж действительно был отправлен в другой город в связи с тем, что с сегодняшнего дня они находятся в отпуске и не имеют права выполнять полеты. В 21:00 пассажирам направят трансфер до аэропорта, где будет предложен ужин, затем начнется регистрация на рейс», — заявили в пресс-службе SCAT.