Дым в Хабаровске задержится до конца рабочей недели
Причина задымленности в лесных пожарах на соседних территориях.
Причина задымленности в лесных пожарах на соседних территориях.
Хабаровск, 25 октября, AmurMedia.
Жители Хабаровска, а также южных и центральных районов края страдают от задымленности, которая переносится с территории соседних регионов. Дым продержится в Хабаровске до пятницы, сообщили ИА AmurMedia в
По информации Дальневосточного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение недели преимущественно будут сохраняться ветра западного,
При этом стоит обратить внимание, что в относительно безветренную погоду обстановку могут усугублять отжиги сухой травы и мусора, которые проводят владельцы сельхозугодий, приусадебных участков и дач в пригороде городов и посёлков.
По данным космического мониторинга на территории Хабаровского края обнаружено 39 термических аномалий.
С учетом сложившейся метеорологической обстановки, не исключается вероятность возникновения новых термических аномалий и новых очагов природных пожаров, которые могут создавать угрозу населенным пунктам на всей территории края, за исключением северных районов края. По данным Рослесхоза и Росгидромета, на
В целях предотвращения возникновения природных пожаров по вине человека с 29 апреля 2017 г. на всей территории Хабаровского края, за исключением территорий