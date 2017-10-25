Дым в Хабаровске задержится до конца рабочей недели

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 25 октября, AmurMedia.

Жители Хабаровска, а также южных и центральных районов края страдают от задымленности, которая переносится с территории соседних регионов. Дым продержится в Хабаровске до пятницы, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По информации Дальневосточного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение недели преимущественно будут сохраняться ветра западного, юго-западного направлений и переносом воздушных масс с южных районов Хабаровского края, приграничных районов Китайской Народной Республики и Еврейской автономной области. В связи с этим при возникновении термических аномалий на данных территориях возможно возникновение задымления в населенных пунктах.

При этом стоит обратить внимание, что в относительно безветренную погоду обстановку могут усугублять отжиги сухой травы и мусора, которые проводят владельцы сельхозугодий, приусадебных участков и дач в пригороде городов и посёлков.

По данным космического мониторинга на территории Хабаровского края обнаружено 39 термических аномалий.

С учетом сложившейся метеорологической обстановки, не исключается вероятность возникновения новых термических аномалий и новых очагов природных пожаров, которые могут создавать угрозу населенным пунктам на всей территории края, за исключением северных районов края. По данным Рослесхоза и Росгидромета, на 25.10.2017 года 3−5 классы пожарной опасности не прогнозируются.