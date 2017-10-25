Хабаровчанку осудили за перевод подотчётных денег на карту мужа

В дальневосточной столице под суд отправили местную жительницу, которая обманом похитила деньги фирмы, в которой работала. Она просила клиентов перевести оплату на карту, которая на самом деле принадлежала её мужу.

С октября 2016 года по январь 2017-го злоумышленница работала менеджером в хабаровской компании. Она сообщала клиентам юридического лица, что оплату за товар по договорам поставки нужно перевести на банковскую карту, которая якобы принадлежит руководителю фирмы. Однако это был носитель мужа, находившийся в постоянном распоряжении подсудимой. После поступления денег на счёт хабаровчанка тратила их по своему усмотрению. От преступных действий пострадало два юридических лица, которые поставляли молочную и бакалейную продукцию. Общий ущерб составил больше 318 тысяч рублей.