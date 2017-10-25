Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Средиземноморская диета не продлевает жизнь
Продавцы топлива направили Путину письмо с просьбой
Стали известны подробности расстрела бойцов Росгвардии в Чечне
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Адвокат жены Джигарханяна: его поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
03:18 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчанку осудили за перевод подотчётных денег на карту мужа

Злоумышленница обманула двух клиентов своей фирмы.

В дальневосточной столице под суд отправили местную жительницу, которая обманом похитила деньги фирмы, в которой работала. Она просила клиентов перевести оплату на карту, которая на самом деле принадлежала её мужу.

С октября 2016 года по январь 2017-го злоумышленница работала менеджером в хабаровской компании. Она сообщала клиентам юридического лица, что оплату за товар по договорам поставки нужно перевести на банковскую карту, которая якобы принадлежит руководителю фирмы. Однако это был носитель мужа, находившийся в постоянном распоряжении подсудимой. После поступления денег на счёт хабаровчанка тратила их по своему усмотрению. От преступных действий пострадало два юридических лица, которые поставляли молочную и бакалейную продукцию. Общий ущерб составил больше 318 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, на злоумышленницу завели уголовное дело по статье «Мошенничество». За время следствия женщина так и не признала свою вину. Индустриальный районный суд города постановил лишить горожанку свободы на три года, которые ей придётся провести в колонии общего режима. Наказание ей отсрочили до тех пор, пока её ребёнку не исполнится 14 лет. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Владимир Путин встретится в Кремле с VIP-безработными
Из-за туриста с острова Бали в Хабаровске началась вспышка кори
В США начали расследование «урановой сделки» с Россией
Росгвардия: у нас нет денег на перевод ОМОНа на военную службу
Собчак: Меня нельзя судить за слова о Крыме
На Украине начнут снимать отпечатки пальцев у въезжающих россиян
Трампа забросали флагами РФ в здании конгресса США
Криштиану Роналду заявил, что Россия приносит ему удачу
Дмитрий Песков предложил «всем посмотреть» «Матильду»
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь