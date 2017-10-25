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03:39 (мск), источник: Губерния онлайн

Дело об убийстве бизнесмена возбудили в Хабаровском крае

Коммерсант исчез, в салоне его внедорожника найдены следы крови.

Руководитель коммерческой фирмы пропал в Комсомольске-на-Амуре. Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.

По данным правоохранителей, в понедельник, 23 октября, возле моста через озеро Мылки был обнаружен автомобиль коммерсанта — «Тойота Ленд Крузер Прадо». В салоне нашли следы крови и сотовый телефон пропавшего бизнесмена, а рядом с машиной — стреляные гильзы.

«До настоящего времени местонахождение владельца машины не установлено. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия», — сообщает пресс-служба следственного управления.

Сотрудники ведомства просят тех, кто владеет информацией о местонахождении бизнесмена и обстоятельствах его исчезновения, позвонить по телефону 8 (4217) 25−10−50 или 02. Конфиденциальность гарантирована.

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