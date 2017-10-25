Дело об убийстве бизнесмена возбудили в Хабаровском крае
Коммерсант исчез, в салоне его внедорожника найдены следы крови.
Коммерсант исчез, в салоне его внедорожника найдены следы крови.
Руководитель коммерческой фирмы пропал в
По данным правоохранителей, в понедельник, 23 октября, возле моста через озеро Мылки был обнаружен автомобиль коммерсанта — «Тойота Ленд Крузер Прадо». В салоне нашли следы крови и сотовый телефон пропавшего бизнесмена, а рядом с машиной — стреляные гильзы.
«До настоящего времени местонахождение владельца машины не установлено. Проводятся следственные действия и
Сотрудники ведомства просят тех, кто владеет информацией о местонахождении бизнесмена и обстоятельствах его исчезновения, позвонить по телефону