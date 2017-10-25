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08:15 (мск), источник: Nakanune.ru

В аэропорту Екатеринбурга задержан гражданин Китая, который пытался ввезти 52 кг элитного чая

30 коробок с чаем Пуэр и 20 пакетов с зеленым китайским чаем общим весом 52 кг 900 гр. обнаружили в аэропорту Екатеринбурга в багаже гражданина Китая, прилетевшего из Пекина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кольцовской таможни, элитный чай он вёз в картонных коробках. При прохождении таможенного контроля в багаже пассажира инспекторы таможни также обнаружили бейджи, крепления и шнурки. Иностранец не смог предъявить декларацию на данные товары. По его словам, чай и бейджи он вёз из Пекина для представительских целей в рамках предстоящей деловой встречи и не знал о необходимости прохождения процедуры декларирования.

Таможенная экспертиза должна определит стоимость изъятого. В отношении гражданина Китая заведено административное дело. Если его вина будет доказана, ему грозит административный штраф до двукратного размера стоимости товаров.

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