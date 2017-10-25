В аэропорту Екатеринбурга задержан гражданин Китая, который пытался ввезти 52 кг элитного чая

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кольцовской таможни, элитный чай он вёз в картонных коробках. При прохождении таможенного контроля в багаже пассажира инспекторы таможни также обнаружили бейджи, крепления и шнурки. Иностранец не смог предъявить декларацию на данные товары. По его словам, чай и бейджи он вёз из Пекина для представительских целей в рамках предстоящей деловой встречи и не знал о необходимости прохождения процедуры декларирования.