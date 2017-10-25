Охранники кафе в Хабаровске, около которого убили Андрея Драчева, работали без лицензии

Источник: РИА "Новости"

Хабаровск, 25 октября, AmurMedia.

Охранники, работавшие в день гибели бывшего чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева в кафе в Хабаровске, где произошла драка, в результате которой он скончался, не имели лицензии на соответствующую деятельность. Об этом говорится в ответе на запрос замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Олега Нилова в Генпрокуратуру РФ по делу о гибели спортсмена, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт депутата.

Напомним, 20 августа утром в центре Хабаровска во время драки на улице подозреваемый нанес несколько ударов Драчеву, от которых тот скончался. По свидетельству очевидцев, конфликт возник на почве спора о том, какой вид спорта дает больше преимуществ на ринге. Между участниками драки были три стычки, в ходе последней боец ММА ударом ноги с разворота сбил культуриста на асфальт и несколько раз ударил лежащего в голову кулаком.

Олег Нилов обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой взять под личный контроль дело о смерти Драчева.

«Прокуратурой Центрального района Хабаровска с привлечением сотрудников центра лицензионно-разрешительной работы управления Федеральной службы национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю проведена проверка деятельности ООО “12 месяцев”, — говорится в документе, поступившем в адрес парламентария за подписью прокурора Хабаровского края Виталия Каплунова. — В рамках проверки установлены нарушения законодательства при трудоустройстве сотрудников контроля, выразившиеся в допущении к работе без заключения трудовых договоров, а также нарушения законодательства о лицензировании частной охранной деятельности».

Депутата информировали, что генеральному директору общества прокуратурой Центрального района Хабаровска внесено представление, а в отношении всей организации возбуждено дело об административном правонарушении.