Охранники кафе в Хабаровске, около которого убили Андрея Драчева, работали без лицензии
Об этом говорится в ответе на запрос Олега Нилова в Генпрокуратуру РФ.
Об этом говорится в ответе на запрос Олега Нилова в Генпрокуратуру РФ.
Хабаровск, 25 октября, AmurMedia.
Охранники, работавшие в день гибели бывшего чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева в кафе в Хабаровске, где произошла драка, в результате которой он скончался, не имели лицензии на соответствующую деятельность. Об этом говорится в ответе на запрос замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Олега Нилова в Генпрокуратуру РФ по делу о гибели спортсмена, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт депутата.
Напомним, 20 августа утром в центре Хабаровска во время драки на улице подозреваемый нанес несколько ударов Драчеву, от которых тот скончался. По свидетельству очевидцев, конфликт возник на почве спора о том, какой вид спорта дает больше преимуществ на ринге. Между участниками драки были три стычки, в ходе последней боец ММА ударом ноги с разворота сбил культуриста на асфальт и несколько раз ударил лежащего в голову кулаком.
Олег Нилов обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой взять под личный контроль дело о смерти Драчева.
«Прокуратурой Центрального района Хабаровска с привлечением сотрудников центра
Депутата информировали, что генеральному директору общества прокуратурой Центрального района Хабаровска внесено представление, а в отношении всей организации возбуждено дело об административном правонарушении.
В своем запросе в Генпрокуратуру Нилов обращал внимание на роль охранников и администрации кафе, где произошла драка. По словам Нилова, невмешательство охранников в происходящую драку требует оперативной реакции правоохранительных органов за оставление жертвы в опасности. Однако, как отмечал депутат, ничего не сообщается о рассмотрении вопроса по привлечению к ответственности администрации заведения и охранников, а также о возможном приостановлении на срок 90 дней деятельности юридического лица, осуществляющего управление кафе, в связи с необеспечением безопасности посетителей.