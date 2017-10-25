В Свердловской области пять человек погибли при пожаре в жилом доме
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Пять человек, в том числе две девочки, погибли во время пожара в жилом доме в Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Пять человек, в том числе две девочки, погибли во время пожара в жилом доме в Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель
«На место происшествия вместе с огнеборцами оперативно прибыли сотрудники полиции из территориального ОВД… Личности погибших сыщики установили по горячим следам. Среди них неработающая женщина 1986 года рождения, ее дочери 2006 и 2015 года рождения, а также две соседки 1932 и 1970 года рождения», — сказал он.
Возгорание могло возникнуть
По данным регионального ГУМЧС, пожар на площади 120 квадратных метров возник в пятиквартирном одноэтажном доме в городе Серов на улице Сосьвинской в ночь на среду. В тушении участвовали 14 специалистов и четыре спецмашины.
Представитель СУСК РФ по Свердловской области уточнил РИА Новости, что тела погибших были обнаружены в двух квартирах, а по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».