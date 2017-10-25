В Свердловской области пять человек погибли при пожаре в жилом доме

«На место происшествия вместе с огнеборцами оперативно прибыли сотрудники полиции из территориального ОВД… Личности погибших сыщики установили по горячим следам. Среди них неработающая женщина 1986 года рождения, ее дочери 2006 и 2015 года рождения, а также две соседки 1932 и 1970 года рождения», — сказал он.

По одной из версий, пожар начался на крыльце дома, а затем распространился внутрь.

Возгорание могло возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем или нарушения правил противопожарной безопасности. Также отрабатывается версия, связанная с замыканием электропроводки, добавил Горелых.

По данным регионального ГУМЧС, пожар на площади 120 квадратных метров возник в пятиквартирном одноэтажном доме в городе Серов на улице Сосьвинской в ночь на среду. В тушении участвовали 14 специалистов и четыре спецмашины.

Самостоятельно из помещений эвакуировались восемь человек, еще пятерых на улицу вынесли огнеборцы. Пламя было ликвидировано за 40 минут.