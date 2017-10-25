Застройщик обвалившегося ТЦ на Каляева не нарушал проект — мэрия Владивостока

6 фотографий 6 фотографий

Владивосток, 25 октября, PrimaMedia.

Принять меры в рамках своих полномочий в отношении обрушившегося здания на улице Каляева, 8б, администрации Владивостока поручила прокуратура. Как стало известно ИА PrimaMedia, надзорное ведомство просит при наличии оснований наказать виновных. Однако в мэрии заявили, что, во-первых, контроль и проверка подобных строек в их полномочия не входит, во-вторых, застройщик ничего не нарушал — за лишний этаж краевая инспекция приняла антресоль.

Обрушение части строящегося здания в Советском районе, запланированного как торговый центр, произошло в ночь на 21 октября. В соцсетях очевидцы поделились снимками, на которых было видно, что обвалилась часть второго этажа постройки и недостроенный третий этаж. По словам местных жителей, обвал случился около 04.00. Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства провела проверку по факту обрушения и выяснила, что виновник случившегося — застройщик — ООО «РосТрансГрупп», который нарушил строительные нормативы и в обход проекта решил возвести еще один этаж, что и вызвало печальные последствия.

«По своим параметрам объект не подлежит экспертизе проектной документации, а значит, осуществление строительного надзора при его строительстве не предусмотрено. Застройщик в нарушение разрешительной документации начал возводить третий этаж. При производстве работ по монтажу опалубки монолитного перекрытия произошло обрушение конструкций», — передавала пресс-служба краевой администрации заключение экспертов.

Краевой инспекции объект оказался не поднадзорен. Отмечалось, что меры административного воздействия в отношении компании-застройщика должны заняться правоохранительные органы, в том числе прокуратура. В мэрии агентству сообщили, что управление градостроительства и архитектуры получило от прокуратуры письмо в рамках полномочий организовать проверку и, если будут на то основания, привлечь виновных к ответу.

В то же время в пресс-службе городской администрации пояснили, что контролировать эту стройку УГА не может, а инспекция, видимо, не совсем владела информацией, когда назвала причину обрушения: