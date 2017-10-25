Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Поляка выгнали с программы “Время покажет” за грубость украинке
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
12Юбилей Эминема
05:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Застройщик обвалившегося ТЦ на Каляева не нарушал проект — мэрия Владивостока

Краевая инспекция приняла за лишний этаж антресоль (ФОТО).

6
фотографий
6
фотографий

Владивосток, 25 октября, PrimaMedia.

Принять меры в рамках своих полномочий в отношении обрушившегося здания на улице Каляева, 8б, администрации Владивостока поручила прокуратура. Как стало известно ИА PrimaMedia, надзорное ведомство просит при наличии оснований наказать виновных. Однако в мэрии заявили, что, во-первых, контроль и проверка подобных строек в их полномочия не входит, во-вторых, застройщик ничего не нарушал — за лишний этаж краевая инспекция приняла антресоль.

Обрушение части строящегося здания в Советском районе, запланированного как торговый центр, произошло в ночь на 21 октября. В соцсетях очевидцы поделились снимками, на которых было видно, что обвалилась часть второго этажа постройки и недостроенный третий этаж. По словам местных жителей, обвал случился около 04.00. Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства провела проверку по факту обрушения и выяснила, что виновник случившегося — застройщик — ООО «РосТрансГрупп», который нарушил строительные нормативы и в обход проекта решил возвести еще один этаж, что и вызвало печальные последствия.

«По своим параметрам объект не подлежит экспертизе проектной документации, а значит, осуществление строительного надзора при его строительстве не предусмотрено. Застройщик в нарушение разрешительной документации начал возводить третий этаж. При производстве работ по монтажу опалубки монолитного перекрытия произошло обрушение конструкций», — передавала пресс-служба краевой администрации заключение экспертов.

Краевой инспекции объект оказался не поднадзорен. Отмечалось, что меры административного воздействия в отношении компании-застройщика должны заняться правоохранительные органы, в том числе прокуратура. В мэрии агентству сообщили, что управление градостроительства и архитектуры получило от прокуратуры письмо в рамках полномочий организовать проверку и, если будут на то основания, привлечь виновных к ответу.

В то же время в пресс-службе городской администрации пояснили, что контролировать эту стройку УГА не может, а инспекция, видимо, не совсем владела информацией, когда назвала причину обрушения:

— В статье 54 Градостроительного кодекса РФ есть перечень зданий, строительство которых не контролируют не вышеупомянутая инспекция, ни администрация города. Здание на Каляева, 8б, как раз входит в этот перечень. Второй момент — у здания, согласно выданному разрешению, запроектировано два этажа и антресоль, которая составляет 40% от этажа. То есть третий этаж там не возводили, соответственно, нормативы не нарушали и не выходили за рамки разрешения на строительство.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Концертная программа «25 октября. 1917… 1922… 2017» пройдет во Владивостоке
Член Центризбиркома РФ Александр Клюкин: Сверху сейчас одно указание - "Теперь нельзя"
Москва призвала США оставить российские СМИ в покое
Собчак: Меня нельзя судить за слова о Крыме
Определен источник распространения вируса Bad Rabbit
Россия передала Филиппинам оружие и армейские грузовики
Полиция арестовала бросившего российские флаги в Трампа мужчину
Курдистан заявил о готовности заморозить результаты референдума
Дмитрий Песков предложил «всем посмотреть» «Матильду»
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
5 удивительных вещей о новом Nissan IMx Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь