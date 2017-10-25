Застройщик обвалившегося ТЦ на Каляева не нарушал проект — мэрия Владивостока
Краевая инспекция приняла за лишний этаж антресоль (ФОТО).
Краевая инспекция приняла за лишний этаж антресоль (ФОТО).
Владивосток, 25 октября, PrimaMedia.
Принять меры в рамках своих полномочий в отношении обрушившегося здания на улице Каляева, 8б, администрации Владивостока поручила прокуратура. Как стало известно ИА PrimaMedia, надзорное ведомство просит при наличии оснований наказать виновных. Однако в мэрии заявили, что,
Обрушение части строящегося здания в Советском районе, запланированного как торговый центр, произошло в ночь на 21 октября. В соцсетях очевидцы поделились снимками, на которых было видно, что обвалилась часть второго этажа постройки и недостроенный третий этаж. По словам местных жителей, обвал случился около 04.00. Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства провела проверку по факту обрушения и выяснила, что виновник случившегося — застройщик — ООО «РосТрансГрупп», который нарушил строительные нормативы и в обход проекта решил возвести еще один этаж, что и вызвало печальные последствия.
«По своим параметрам объект не подлежит экспертизе проектной документации, а значит, осуществление строительного надзора при его строительстве не предусмотрено. Застройщик в нарушение разрешительной документации начал возводить третий этаж. При производстве работ по монтажу опалубки монолитного перекрытия произошло обрушение конструкций», — передавала
Краевой инспекции объект оказался не поднадзорен. Отмечалось, что меры административного воздействия в отношении
В то же время в
— В статье 54 Градостроительного кодекса РФ есть перечень зданий, строительство которых не контролируют не вышеупомянутая инспекция, ни администрация города. Здание на Каляева, 8б, как раз входит в этот перечень. Второй момент — у здания, согласно выданному разрешению, запроектировано два этажа и антресоль, которая составляет 40% от этажа. То есть третий этаж там не возводили, соответственно, нормативы не нарушали и не выходили за рамки разрешения на строительство.