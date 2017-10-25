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08:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии двух пермяков поймали с пакетом конопли

Общий вес наркотиков составил более 700 грамм.

В Таташлинском районе Башкриии двух жителей Пермской области поймали с 700-граммовым пакетом свежесобранной конопли.

Любители травки приехали в Башкирию аж из соседнего региона. Ранним утром они отправились собирать растения в чистое поле. Но потерпели фиаско — обоих задержали сотрудники уголовного розыска, а добычу изъяли полицейские.

— Задержанные объяснили, что запрещенные растения они планировали переработать и употребить. Общий вес изъятого в высушенном виде составил более 700 граммов. Пагубная привычка может отправить преступников за решетку, — объяснили в пресс-службе МВД Башкирии.

По факту хранения и переработки наркотиков возбудили уголовное дело, а привлекательные для нарушителей кусты уничтожили.

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