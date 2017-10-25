В Башкирии двух пермяков поймали с пакетом конопли

В Таташлинском районе Башкриии двух жителей Пермской области поймали с 700-граммовым пакетом свежесобранной конопли.

Любители травки приехали в Башкирию аж из соседнего региона. Ранним утром они отправились собирать растения в чистое поле. Но потерпели фиаско — обоих задержали сотрудники уголовного розыска, а добычу изъяли полицейские.

— Задержанные объяснили, что запрещенные растения они планировали переработать и употребить. Общий вес изъятого в высушенном виде составил более 700 граммов. Пагубная привычка может отправить преступников за решетку, — объяснили в пресс-службе МВД Башкирии.