В Башкирии двух пермяков поймали с пакетом конопли
Общий вес наркотиков составил более 700 грамм.
Общий вес наркотиков составил более 700 грамм.
В Таташлинском районе Башкриии двух жителей Пермской области поймали с 700-граммовым пакетом свежесобранной конопли.
Любители травки приехали в Башкирию аж из соседнего региона. Ранним утром они отправились собирать растения в чистое поле. Но потерпели фиаско — обоих задержали сотрудники уголовного розыска, а добычу изъяли полицейские.
— Задержанные объяснили, что запрещенные растения они планировали переработать и употребить. Общий вес изъятого в высушенном виде составил более 700 граммов. Пагубная привычка может отправить преступников за решетку, — объяснили в
По факту хранения и переработки наркотиков возбудили уголовное дело, а привлекательные для нарушителей кусты уничтожили.