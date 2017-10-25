Group-IB определила источник распространения вируса Bad Rabbit

Мы определили доменное имя, с которого началось распространение вируса, и с этим доменным именем и IP-адресом связаны еще пять ресурсов.

В Group-IB полагают, что злоумышленники, использовавшие для атаки Bad Rabbit, могли быть связаны с продажей трафика или привлекли группу из этой сферы.

Напомним, распространение Bad Rabbit, требующего выкуп в эквиваленте 16 тыс. руб., стало уже третьим подобным инцидентом в 2017 году. На этот раз, по оценке «Лаборатории Касперского», основная часть зараженных компьютеров находится в России, но атаки отмечались и на Украине, в Германии и Турции.