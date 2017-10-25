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06:08 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Group-IB определила источник распространения вируса Bad Rabbit

Компания в сфере расследований киберпреступлений Group-IB определила доменное имя, откуда началось распространение вируса-шифровальщика Bad Rabbit. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор и основной владелец компании Илья Сачков.

Источник: Reuters
Новость
«Плохой кролик» атаковал Россию и Украину: что известно о Bad Rabbit
Мы определили доменное имя, с которого началось распространение вируса, и с этим доменным именем и IP-адресом связаны еще пять ресурсов.
Илья Сачков
Генеральный директор компании Group-IB

В Group-IB полагают, что злоумышленники, использовавшие для атаки Bad Rabbit, могли быть связаны с продажей трафика или привлекли группу из этой сферы.

Напомним, распространение Bad Rabbit, требующего выкуп в эквиваленте 16 тыс. руб., стало уже третьим подобным инцидентом в 2017 году. На этот раз, по оценке «Лаборатории Касперского», основная часть зараженных компьютеров находится в России, но атаки отмечались и на Украине, в Германии и Турции.

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