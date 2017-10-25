С пострадавшими в страшном пожаре в Серове работают психологи МЧС

«В связи с тем, что пожар произошел в ночное время, его поздно обнаружили соседи, которые и вызвали пожарных. В течение 9 минут огнеборцы прибыли к месту вызова на улицу Сосьвинскую. К этому моменту уже открытым пламенем горела входная группа и кровля жилого дома, деревянные конструкции способствовали быстрому распространению огня. Пожарные через окна проникли внутрь. Из двух сильно задымленных квартир звенья газодымозащитной службы на руках вынесли через окна на улицу 5 человек и передали медикам. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 8 человек», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.