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07:05 (мск), источник: ЕАН

С пострадавшими в страшном пожаре в Серове работают психологи МЧС

Спасатели устанавливают все обстоятельства страшного пожара в Серове, жертвами которого стали сразу пять женщин.

Для оказания психологической помощи жителям задействованы психологи МЧС.

«В связи с тем, что пожар произошел в ночное время, его поздно обнаружили соседи, которые и вызвали пожарных. В течение 9 минут огнеборцы прибыли к месту вызова на улицу Сосьвинскую. К этому моменту уже открытым пламенем горела входная группа и кровля жилого дома, деревянные конструкции способствовали быстрому распространению огня. Пожарные через окна проникли внутрь. Из двух сильно задымленных квартир звенья газодымозащитной службы на руках вынесли через окна на улицу 5 человек и передали медикам. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 8 человек», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

В течение 40 минут пожарные 14 человек и 4 единицы техники справились с огнем. Площадь пожара составила 120 кв.метров. Горожане, лишившиеся крова, временно разместились у родственников.

В администрации Серовского городского округа состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, где будет рассмотрен вопрос о предоставлении жилья погорельцам из маневренного фонда.

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