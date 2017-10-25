С пострадавшими в страшном пожаре в Серове работают психологи МЧС
Спасатели устанавливают все обстоятельства страшного пожара в Серове, жертвами которого стали сразу пять женщин.
Спасатели устанавливают все обстоятельства страшного пожара в Серове, жертвами которого стали сразу пять женщин.
Для оказания психологической помощи жителям задействованы психологи МЧС.
«В связи с тем, что пожар произошел в ночное время, его поздно обнаружили соседи, которые и вызвали пожарных. В течение 9 минут огнеборцы прибыли к месту вызова на улицу Сосьвинскую. К этому моменту уже открытым пламенем горела входная группа и кровля жилого дома, деревянные конструкции способствовали быстрому распространению огня. Пожарные через окна проникли внутрь. Из двух сильно задымленных квартир звенья газодымозащитной службы на руках вынесли через окна на улицу 5 человек и передали медикам. До прибытия
В течение 40 минут пожарные 14 человек и 4 единицы техники справились с огнем. Площадь пожара составила 120 кв.метров. Горожане, лишившиеся крова, временно разместились у родственников.
В администрации Серовского городского округа состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, где будет рассмотрен вопрос о предоставлении жилья погорельцам из маневренного фонда.