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08:07 (мск), источник: Om1.ru

В центре Омска на пешеходов может обрушиться расселенный дом

Через соцсети омичи пытаются привлечь к проблеме внимание властей.

Во вторник, 24 октября, в группе «ЧП Омск» соцсети ВКонтакте появилось сообщение о раселенном доме, который грозит обвалиться на тротуар. Для убедительности автор подкрепил слова фотографиями.

Обеспокоенные омичи пытаются таким образом привлечь внимание властей к проблеме. Дом, расположенный на улице Красных Зорь, 180А, наполовину разрушился. Рядом с ним в школу ежедневно проходят дети.

Как сообщает автор поста, пожелавший остаться анонимным, представители школы каждый день звонят в администрацию и инстанции, но без результата.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях жители Омска сообщили о подобных разрушенных строениях на улице 33-я Северная и в районе 3-го разъезда.

Комментариик этой статье
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