В центре Омска на пешеходов может обрушиться расселенный дом
Через соцсети омичи пытаются привлечь к проблеме внимание властей.
Через соцсети омичи пытаются привлечь к проблеме внимание властей.
Во вторник, 24 октября, в группе «ЧП Омск» соцсети ВКонтакте появилось сообщение о раселенном доме, который грозит обвалиться на тротуар. Для убедительности автор подкрепил слова фотографиями.
Обеспокоенные омичи пытаются таким образом привлечь внимание властей к проблеме. Дом, расположенный на улице Красных Зорь, 180А, наполовину разрушился. Рядом с ним в школу ежедневно проходят дети.
Как сообщает автор поста, пожелавший остаться анонимным, представители школы каждый день звонят в администрацию и инстанции, но без результата.
В комментариях жители Омска сообщили о подобных разрушенных строениях на улице 33-я Северная и в районе 3-го разъезда.