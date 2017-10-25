В центре Омска на пешеходов может обрушиться расселенный дом

Во вторник, 24 октября, в группе «ЧП Омск» соцсети ВКонтакте появилось сообщение о раселенном доме, который грозит обвалиться на тротуар. Для убедительности автор подкрепил слова фотографиями.

Обеспокоенные омичи пытаются таким образом привлечь внимание властей к проблеме. Дом, расположенный на улице Красных Зорь, 180А, наполовину разрушился. Рядом с ним в школу ежедневно проходят дети.

Как сообщает автор поста, пожелавший остаться анонимным, представители школы каждый день звонят в администрацию и инстанции, но без результата.

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