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07:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии беспечный всадник на верблюде едва не угодил в ДТП

Необычное видео сняли в Мелеузе.

В Мелеузе наездник верблюда резко выскочил на дорогу и едва не спровоцировал ДТП. Видео тут же собрало десятки лайков и комментариев в соцсетях.

По кадрам понятно, что всадник «корабля пустыни» все никак не решается перейти проезжую часть. Вдруг верблюд резко набирает скорость и мчится прямо под колеса легковушки. К счастью, все обошлось без травм — водитель успел вовремя остановить машину.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что это уже не первый раз, когда по улицам тихого городка «чудит» верблюд. Животное часто убегает от хозяев и гуляет по дорогам Мелеуза.

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