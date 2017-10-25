В Башкирии беспечный всадник на верблюде едва не угодил в ДТП
Необычное видео сняли в Мелеузе.
Необычное видео сняли в Мелеузе.
В Мелеузе наездник верблюда резко выскочил на дорогу и едва не спровоцировал ДТП. Видео тут же собрало десятки лайков и комментариев в соцсетях.
По кадрам понятно, что всадник «корабля пустыни» все никак не решается перейти проезжую часть. Вдруг верблюд резко набирает скорость и мчится прямо под колеса легковушки. К счастью, все обошлось без травм — водитель успел вовремя остановить машину.
Напомним, что это уже не первый раз, когда по улицам тихого городка «чудит» верблюд. Животное часто убегает от хозяев и гуляет по дорогам Мелеуза.