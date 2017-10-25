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07:09 (мск), источник: Sputniknews.kz

Муратхан Токмади признался в убийстве банкира Татишева

АСТАНА, 25 окт — Sputnik. Вторая часть фильма о осужденном бизнесмене Муратхане Токмади вышла на телеканале КТК.

Источник: Sputniknews.kz

В этом фильме Муратхан Токмади признался в убийстве председателя АО «Банк Туран Алем» Ержана Татишева.

Как известно, Татишев погиб 19 декабря 2004 года в результате несчастного случая на охоте: по тогдашней версии следствия, находившееся в руках пассажира Муратхана Токмади ружье выстрелило, когда машина въехала в колею. Пуля вошла Татишеву в затылок. Дело квалифицировали несчастный случай в результате неосторожного обращения с оружием.

Казахстанские спецслужбы 12 июня задержали советника генерального директора ТОО «КазСтройСтекло» Муратхана Токмади в ходе спецоперации в Алматы. Бизнесмен был задержан по подозрению в совершении преступления по статье «Вымогательство с целью получения имущества в крупном размере». Предприниматель подозревается в том, что в 2005 году путем угроз применения насилия и вымогательства в отношении соучредителя ТОО «Семрюжком» и «Казстройстекло» завладел долей уставного фонда предприятий. Отмечалось, что своими действиями он мог причинить ущерб в размере более 185 миллионов тенге.

Сам Муратхан Токмади заключил сделку со следствием о признании вины. Суд приговорил его к лишению свободы на три года.

Семья бизнесмена активно поддерживает его, неоднократно заявляя, что он не совершал инкриминируемых ему преступлений.

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