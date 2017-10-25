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07:11 (мск), источник: Nur.kz

Чиновник украл 38 млн тенге на строительстве спортплощадок в Актюбинской области

Замакима Актюбинской области осудили за хищение миллионов, данных на строительство спортплощадок.

Заместителя главы района с тремя подельниками похитил миллионы, выделенные на строительство спортивных площадок в аулах по госпрограмме. Замакиму и трем его подельникам дали тюремный срок за мошенничество, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель акима Мугалжарского района Актюбинской области 49-летний Каиргали Назаров курировал сферы культуры и спорта. Летом 2016 года на строительство спортивных площадок и объектов культуры в районе выделили 85 миллионов и 16 миллионов тенге соответственно. На эти деньги планировалось построить спортивные площадки и отремонтировать парки в 7 сельских округах, на каждый выделялось по 8 с лишним миллионов тенге. Назаров дал задание сельским акиматам заключить напрямую договора на строительно-монтажные работы с РГП «Енбек Актобе».

На самом деле эти работы выполняло ТОО «ЕрКайсар», руководил им родственник замакима. Назаров разработал преступную схему, чтобы похитить бюджетные деньги.

Из обвинения следует, что замакима задумал «при неизменной сметной стоимости строительства изменить разработанные проектно-сметные документации в сторону уменьшения объёмов, количества и видов работ и завышения стоимости материалов».

Так, например, ограждение спортивных площадок уменьшили в размерах, поменяли покрытие на площадках, повысили стоимость малых архитектурных форм. В октябре 2016 года аким лично смотрел, как строятся объекты, под предлогом завершить работы до холодов, просил сельских акимов и директоров школ привлечь рабочую силу.

А в ноябре этого же года Назаров дал указание аульным акимам полностью перечислить на счет «Енбек Актобе» деньги по договору, хотя строительные работы еще не были завершены, следует из материалов уголовного дела. По данным следствия, ущерб бюджету от действий замакима и его сообщников составил 38 с лишним миллионов тенге.

С 22 мая замакима находился под арестом. Вместе с ним на одной скамье подсудимых оказались директор «Енбек Актобе» Мурат Кенжебаев, директор «ЕрКайсар» Сергазы Садихов, директор ТОО «Новостройсервис» Жанболат Машаев. Они совместно разворовывали бюджетные деньги, утверждает следствие. Судили их по статье мошенничество. Вину в преступлении все 4 признали и нанесенный ущерб государству возместили.

21 октября Мугалжарский приговорили Каиргали Назарова и Мурата Кенжебаева к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с учетом амнистии снизили срок обоим до 3 лет и 9 месяцев.

Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. При вынесении наказания для Жанболата Машаева и Сергазы Садихова также применили амнистию, обоим суд назначил окончательно по 3 года и 9 месяцев лишения свободы условно.

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