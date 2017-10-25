Директора предприятия в Хабаровском крае осудили за мошенничество в крупном размере

Хабаровск, 25 октября, AmurMedia.

Николаевским-на-Амуре городским судом осужден директор коммерческого предприятия, совершивший мошенничество при исполнении муниципального контракта. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

Николаевской-на-Амуре городской прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении директора коммерческого предприятия, совершившего преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Судом установлено, что в 2012 году осужденный, возглавляя коммерческое предприятие, принял участие в конкурсе на постройку группы жилых домов в г. Николаевске-на-Амуре, объявленном администрацией городского поселения. Путем максимального занижения цены контракта, выиграл конкурс, при этом заведомо не собирался осуществлять строительство по проектно-сметной документации заказчика. Получив аванс в размере 56 млн рублей, он начал строительство по самостоятельно разработанным чертежам, не согласованным с заказчиком, с использованием более дешевых технологий, с нарушением технологии монтажа.

В результате строительство остановлено, дома не достроены, муниципальному заказчику причинен ущерб в размере 47 млн рублей.

Приговором суда директор предприятия приговорен к наказанию в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении.