И дым отечества нам сладок и приятен: едкая завеса движется на Хабаровск с берега Амура

Как говорится, нет дыма без огня: удушающая завеса движется плотной стеной на Хабаровск прямо с левого берега Амура. Языки пламени, бушующего буквально на расстоянии вытянутой руки от дальневосточного центра, жители и гости города могли наблюдать сегодня с раннего утра. По информации краевого правительства, на 9.30 часов по местному времени в краевой столице в атмосферном воздухе зафиксировано превышение максимально допустимых разовых концентраций тонкодисперсных взвешенных веществ в 1,14 раза. Однако, по мнению специалистов, такое отклонение не опасно. Не менее неприятный от этого дым, по прогнозам специалистов, продержится в Хабаровске до пятницы, сообщает корр. ИА AmurMedia.