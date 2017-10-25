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07:08 (мск), источник: AmurMedia.ru

И дым отечества нам сладок и приятен: едкая завеса движется на Хабаровск с берега Амура

ФОТОРЕПОРТАЖ.

10
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10
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10
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Хабаровск, 25 октября, AmurMedia.

Как говорится, нет дыма без огня: удушающая завеса движется плотной стеной на Хабаровск прямо с левого берега Амура. Языки пламени, бушующего буквально на расстоянии вытянутой руки от дальневосточного центра, жители и гости города могли наблюдать сегодня с раннего утра. По информации краевого правительства, на 9.30 часов по местному времени в краевой столице в атмосферном воздухе зафиксировано превышение максимально допустимых разовых концентраций тонкодисперсных взвешенных веществ в 1,14 раза. Однако, по мнению специалистов, такое отклонение не опасно. Не менее неприятный от этого дым, по прогнозам специалистов, продержится в Хабаровске до пятницы, сообщает корр. ИА AmurMedia.

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