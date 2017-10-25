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09:40 (мск), источник: РИА Новости

BadRabbit: вирус назвали модифицированной версией NotPetya

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Вирус-шифровальщик Bad Rabbit, атаковавший во вторник российские СМИ и украинские компании, является модифицированной версией вируса NotPetya, который поразил IT-системы организаций в нескольких странах в июне. Об этом сообщается на сайте компании Group-IB, специализирующейся на расследовании киберпреступлений.

Источник: Reuters

«В ходе анализа установлено, что BadRabbit является модифицированной версией NotPetya с исправленными ошибками в алгоритме шифрования. Код BadRabbit включает в себя части, полностью повторяющие NotPetya», — утверждают специалисты.

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Отмечается, что на связь атаки с использованием BadRabbit с предыдущей атакой NotPetya указывают совпадения в коде. В текущей атаке поменялось количество искомых имен процессов, а сама функция вычисления хеша была скомпилирована в виде отдельной функции компилятором.

Источник распространения вируса

Специалисты компании Group-IB определили доменное имя, откуда началось распространение вируса. Эксперты выяснили, что IP домена, раздававшего вредоносное программное обеспечение, связан с пятью ресурсами, на владельцев которых зарегистрированы множество других сайтов, в том числе фарм-партнерок.

«Расследование показало, что раздача вредоносного ПО проводилась с ресурса 1dnscontrol.com. Доменное имя 1dnscontrol.com имеет IP 5.61.37.209», — говорится в сообщении на сайте компании.

Большинство жертв атаки — в России

Атака нового вируса-шифровальщика BadRabbit направлена, прежде всего, на корпоративные сети, сообщается в блоге «Лаборатории Касперского».

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«По нашим наблюдениям, большинство жертв атаки находится в России. Также мы наблюдаем похожие атаки на Украине, в Турции и Германии, но в значительно меньшем количестве», — заявил РИА Новости руководитель отдела антивирусных исследований «Лаборатории Касперского» Вячеслав Закоржевский.

Подробности кибератаки сотрудникам «Лаборатории Касперского» установить пока не удалось. «Используются методы, похожие на те, что мы наблюдали в атаке ExPetr, однако связь с ExPetr мы подтвердить не можем», — говорится в сообщении.

Название BadRabbit фигурирует на странице в даркнете, на которую создатели вируса отправляют за информацией. За расшифровку данных хакеры требуют перевести на их счета сумму в 0,05 биткойна — примерно 283 доллара или 15,7 тыс. рублей, отметили в «Лаборатории Касперского».

Второй раз за полгода

Атака вируса-шифровальщика началась в минувший вторник. Среди жертв «Плохого кролика» оказались, в частности, российское информационное агентство «Интерфакс» и интернет-газета «Фонтанка». Пострадали также ресурсы Одесского аэропорта, Киевского метрополитена и Министерства инфраструктуры Украины.

Глобальная атака вируса-вымогателя NotPetya 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Киберполиция Украины заявила, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы «M.E.doc».

Российские СМИ атаковал «Плохой кролик»
Во время загрузки произошла ошибка.
00:27 (мск)© Ньюстюб
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