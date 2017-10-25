Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Продавцы топлива направили Путину письмо с просьбой
Человек в костюме лошади пытался сорвать пресс-конференцию Собчак
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
Пять историй современных кораблей-призраковВ Мировом океане и сегодня дрейфуют покинутые командой суда, доставляя немало хлопот как грузовым кораблям, так и пассажирским лайнерам
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Поляка выгнали с программы “Время покажет” за грубость украинке
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
Викандер и Фассбендер проводят медовый месяц в Италии
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
8В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
07:11 (мск), источник: AmurMedia.ru

Последняя путина в Хабаровском крае стала рекордной по количеству выявленных нарушений

Такое число преступлений было зафиксировано впервые за 10 лет.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 25 октября, AmurMedia.

Почти две сотни правонарушений во время путины зарегистрировали правоохранительные органы в Хабаровском крае. Это самый высокий показатель за все время, что проводится операция «Путина», сообщил корр. ИА AmurMedia начальник отдела по борьбе с оргпреступностью УМВД региона Петр Складнев.

На пресс-конференции УМВД по Хабаровскому краю были сообщены итоги операции «Путина-осень 2017». По оценке подполковника полиции Петра Складнева, в этот раз было зафиксировано наибольшее количество нарушений за все годы проведения операции, то есть с 2007 года.

— Было зарегистрировано 178 сообщений о преступлениях. Возбуждено 130 уголовных дел. Изъято 10 тонн рыбы лососевых видов, 86 экземпляров — осетровых, 4, 5 т красной икры, 90к — черной, — конкретизировал Петр Складнев.

По мнению главы отдела по борьбе с оргпреступностью, такие показатели связаны с повышением эффективности работы правоохранительных органов, а вовсе не с противоречивой ситуацией, сложившейся вокруг добычи рыбы в регионе в этом году.

— Хочу сказать, даже когда рыбы будет много, нарушений было бы больше. Мы сейчас говорим о качестве работы, — уверен Петр Складнев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Новогодние каникулы у россиян продлятся десять дней
Новый формат новостей — лента ИА AmurMedia в Instagram
Москва призвала США оставить российские СМИ в покое
Собчак: Меня нельзя судить за слова о Крыме
Определен источник распространения вируса Bad Rabbit
Россия передала Филиппинам оружие и армейские грузовики
Полиция арестовала бросившего российские флаги в Трампа мужчину
Курдистан заявил о готовности заморозить результаты референдума
Дмитрий Песков предложил «всем посмотреть» «Матильду»
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
5 удивительных вещей о новом Nissan IMx Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь