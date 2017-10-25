Последняя путина в Хабаровском крае стала рекордной по количеству выявленных нарушений

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 25 октября, AmurMedia.

Почти две сотни правонарушений во время путины зарегистрировали правоохранительные органы в Хабаровском крае. Это самый высокий показатель за все время, что проводится операция «Путина», сообщил корр. ИА AmurMedia начальник отдела по борьбе с оргпреступностью УМВД региона Петр Складнев.

На пресс-конференции УМВД по Хабаровскому краю были сообщены итоги операции «Путина-осень 2017». По оценке подполковника полиции Петра Складнева, в этот раз было зафиксировано наибольшее количество нарушений за все годы проведения операции, то есть с 2007 года.

— Было зарегистрировано 178 сообщений о преступлениях. Возбуждено 130 уголовных дел. Изъято 10 тонн рыбы лососевых видов, 86 экземпляров — осетровых, 4, 5 т красной икры, 90к — черной, — конкретизировал Петр Складнев.

По мнению главы отдела по борьбе с оргпреступностью, такие показатели связаны с повышением эффективности работы правоохранительных органов, а вовсе не с противоречивой ситуацией, сложившейся вокруг добычи рыбы в регионе в этом году.