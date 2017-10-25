Последняя путина в Хабаровском крае стала рекордной по количеству выявленных нарушений
Такое число преступлений было зафиксировано впервые за 10 лет.
Такое число преступлений было зафиксировано впервые за 10 лет.
Хабаровск, 25 октября, AmurMedia.
Почти две сотни правонарушений во время путины зарегистрировали правоохранительные органы в Хабаровском крае. Это самый высокий показатель за все время, что проводится операция «Путина», сообщил корр. ИА AmurMedia начальник отдела по борьбе с оргпреступностью УМВД региона Петр Складнев.
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— Было зарегистрировано 178 сообщений о преступлениях. Возбуждено 130 уголовных дел. Изъято 10 тонн рыбы лососевых видов, 86 экземпляров — осетровых, 4, 5 т красной икры, 90к — черной, — конкретизировал Петр Складнев.
По мнению главы отдела по борьбе с оргпреступностью, такие показатели связаны с повышением эффективности работы правоохранительных органов, а вовсе не с противоречивой ситуацией, сложившейся вокруг добычи рыбы в регионе в этом году.
— Хочу сказать, даже когда рыбы будет много, нарушений было бы больше. Мы сейчас говорим о качестве работы, — уверен Петр Складнев.